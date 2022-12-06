https://ria.ru/20221206/toplivo-1836651703.html
"Росатом" разработал ядерное "топливо будущего"
"Росатом" разработал ядерное "топливо будущего" - РИА Новости, 06.12.2022
"Росатом" разработал ядерное "топливо будущего"
Специалисты российской атомной отрасли разработали конструкцию топливных сборок, которые планируется использовать в будущей структуре отечественной атомной... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:53
2022-12-06T13:53
2022-12-06T13:53
ядерные технологии
наука
сочи
твэл
балаковская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ввэр-1000
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли разработали конструкцию топливных сборок, которые планируется использовать в будущей структуре отечественной атомной энергетики для замыкания ядерного топливного цикла, и которые в целях безопасности персонала намечено изготавливать только на автоматизированных производственных мощностях, сообщила топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.Об этой разработке было рассказано на прошедшей в Сочи научно-технической конференции ТВЭЛ "Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Результаты разработки, опыт эксплуатации и направления развития".Стратегия российской атомной отрасли заключается в создании двухкомпонентной ядерной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, напомнил старший вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, выступивший на конференции.При этом замыкание ядерного топливного цикла должно быть обеспечено не только для "быстрых" реакторов, работающих на смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе и смешанном нитридном уран-плутониевом СНУП-топливе, но и для стандартных реакторных установок на тепловых нейтронах (на Балаковской АЭС с 2021 года проходит опытно-промышленная эксплуатация уран-плутониевого РЕМИКС-топлива в реакторе ВВЭР-1000).Переработка и повторное изготовления уран-плутониевого топлива - это наиболее радиационно-опасные этапы в рамках замкнутого ядерного топливного цикла, поэтому ставится задача минимизировать негативные последствия для персонала."Для безопасности персонала промышленное производство уран-плутониевого топлива для ВВЭР должно быть полностью автоматизированным и безлюдным, как это реализовано при фабрикации ТВС для "быстрых" реакторов. Для этого в Росатоме разработана конструкция тепловыделяющей сборки пятого поколения для ВВЭР - ТВС-5. Особенность этой конструкции позволит полностью исключить ручной труд при фабрикации топлива, а также изготавливать модификации сборки как для ВВЭР-1000, так и ВВЭР-1200", - отмечается в сообщении.Топливная кассета ТВС-5 прошла полный комплекс дореакторных испытаний, подчеркнул Угрюмов."Подтверждена надежность конструкции и возможность использования в реакторах ВВЭР-1000/1200. В ближайших планах – изготовить несколько ТВС-5 со стандартной урановой топливной композицией", - говорится в пресс-релизе."При получении лицензии со стороны Ростехнадзора уже в 2023 году планируется начать опытно-промышленную эксплуатацию (ОПЭ) этого топлива в одном из реакторов ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2. После завершения полной программы ОПЭ следующим шагом должна стать опытная эксплуатация в реакторе нескольких ТВС-5 с уран-плутониевым топливом", - отмечает ТВЭЛ.В замкнутом ядерном топливном цикле расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
https://ria.ru/20221202/konkurentosposobnost-1835989488.html
https://ria.ru/20221205/paksh-2-1836420510.html
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https://ria.ru/20221206/rzm-1836479079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, сочи, твэл, балаковская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ввэр-1000, россия, топливо
Ядерные технологии, Наука, Сочи, ТВЭЛ, Балаковская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ВВЭР-1000, Россия, Топливо
"Росатом" разработал ядерное "топливо будущего"
"Росатом" разработал ядерное "топливо будущего", которое станут делать только роботы
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Специалисты российской атомной отрасли разработали конструкцию топливных сборок, которые планируется использовать в будущей структуре отечественной атомной энергетики для замыкания ядерного топливного цикла, и которые в целях безопасности персонала намечено изготавливать только на автоматизированных производственных мощностях, сообщила
топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.
Об этой разработке было рассказано на прошедшей в Сочи
научно-технической конференции ТВЭЛ "Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Результаты разработки, опыт эксплуатации и направления развития".
Стратегия российской атомной отрасли заключается в создании двухкомпонентной ядерной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, напомнил старший вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, выступивший на конференции.
При этом замыкание ядерного топливного цикла должно быть обеспечено не только для "быстрых" реакторов, работающих на смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе и смешанном нитридном уран-плутониевом СНУП-топливе, но и для стандартных реакторных установок на тепловых нейтронах (на Балаковской АЭС
с 2021 года проходит опытно-промышленная эксплуатация уран-плутониевого РЕМИКС-топлива в реакторе ВВЭР-1000
).
Переработка и повторное изготовления уран-плутониевого топлива - это наиболее радиационно-опасные этапы в рамках замкнутого ядерного топливного цикла, поэтому ставится задача минимизировать негативные последствия для персонала.
"Для безопасности персонала промышленное производство уран-плутониевого топлива для ВВЭР должно быть полностью автоматизированным и безлюдным, как это реализовано при фабрикации ТВС для "быстрых" реакторов. Для этого в Росатоме разработана конструкция тепловыделяющей сборки пятого поколения для ВВЭР - ТВС-5. Особенность этой конструкции позволит полностью исключить ручной труд при фабрикации топлива, а также изготавливать модификации сборки как для ВВЭР-1000, так и ВВЭР-1200", - отмечается в сообщении.
Топливная кассета ТВС-5 прошла полный комплекс дореакторных испытаний, подчеркнул Угрюмов.
"Подтверждена надежность конструкции и возможность использования в реакторах ВВЭР-1000/1200. В ближайших планах – изготовить несколько ТВС-5 со стандартной урановой топливной композицией", - говорится в пресс-релизе.
"При получении лицензии со стороны Ростехнадзора
уже в 2023 году планируется начать опытно-промышленную эксплуатацию (ОПЭ) этого топлива в одном из реакторов ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2. После завершения полной программы ОПЭ следующим шагом должна стать опытная эксплуатация в реакторе нескольких ТВС-5 с уран-плутониевым топливом", - отмечает ТВЭЛ.
В замкнутом ядерном топливном цикле расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.