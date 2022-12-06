https://ria.ru/20221206/tailand-1836696023.html

Эксперты прокомментировали проблемы с бронированием отелей в Таиланде

Эксперты прокомментировали проблемы с бронированием отелей в Таиланде - РИА Новости, 06.12.2022

Эксперты прокомментировали проблемы с бронированием отелей в Таиланде

Эксперты туррынка прокомментировали проблемы с бронированием объектов размещения в Таиланде, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:21

2022-12-06T17:21

2022-12-06T17:21

туризм

новости - туризм

таиланд

пхукет (остров)

паттайя

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

отели

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты туррынка прокомментировали проблемы с бронированием объектов размещения в Таиланде, сообщает АТОР."Последние несколько недель активно обсуждается тема доступности отелей в Таиланде на период новогодних каникул. Многие СМИ пишут о проблемах, связанных с долгим ожиданием подтверждения заявок, о нехватке мест", — отмечают в ассоциации.Представители отрасли объясняют сложившуюся ситуацию ростом спроса на направление и отсутствием достаточного количества гарантированных номеров у туроператоров. Большинство пляжных вариантов размещения уже разобраны, а чтобы забронировать гостиницу "под запрос", нужно время."Сейчас таиландские отельеры быстро подтверждают лишь те номера, которые находятся на гарантии, то есть заранее выкуплены. Но их остается совсем немного в связи с колоссальным спросом", — рассказывают в АТОР.Уточняется, что особенно сложно найти свободные места на период с середины декабря и до середины января, в некоторых объектах — и до конца февраля.Что касается гостиниц "под запрос", то отельеры часто вообще отказываются подтверждать заявки или присылают туроператорам новые цены — иногда в два раза выше предыдущих.Эксперты советуют россиянам обратить внимание не только на Пхукет и Паттайю, но и на остров Самуи, Пханган, Као Лак."Эти курорты не уступают по природной зрелищности достопримечательностями Пхукета. Отельная база там тоже достойная. И что важно — там еще можно достаточно легко забронировать места в отличных гостиницах", — подчеркивают в АТОР.

https://ria.ru/20221202/tailand-1835825238.html

таиланд

пхукет (остров)

паттайя

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), паттайя, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отели, туристы