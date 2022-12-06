https://ria.ru/20221206/tailand-1836696023.html
Эксперты прокомментировали проблемы с бронированием отелей в Таиланде
Эксперты прокомментировали проблемы с бронированием отелей в Таиланде - РИА Новости, 06.12.2022
Эксперты прокомментировали проблемы с бронированием отелей в Таиланде
Эксперты туррынка прокомментировали проблемы с бронированием объектов размещения в Таиланде, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:21
2022-12-06T17:21
2022-12-06T17:21
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таиланд
пхукет (остров)
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ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
отели
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты туррынка прокомментировали проблемы с бронированием объектов размещения в Таиланде, сообщает АТОР."Последние несколько недель активно обсуждается тема доступности отелей в Таиланде на период новогодних каникул. Многие СМИ пишут о проблемах, связанных с долгим ожиданием подтверждения заявок, о нехватке мест", — отмечают в ассоциации.Представители отрасли объясняют сложившуюся ситуацию ростом спроса на направление и отсутствием достаточного количества гарантированных номеров у туроператоров. Большинство пляжных вариантов размещения уже разобраны, а чтобы забронировать гостиницу "под запрос", нужно время."Сейчас таиландские отельеры быстро подтверждают лишь те номера, которые находятся на гарантии, то есть заранее выкуплены. Но их остается совсем немного в связи с колоссальным спросом", — рассказывают в АТОР.Уточняется, что особенно сложно найти свободные места на период с середины декабря и до середины января, в некоторых объектах — и до конца февраля.Что касается гостиниц "под запрос", то отельеры часто вообще отказываются подтверждать заявки или присылают туроператорам новые цены — иногда в два раза выше предыдущих.Эксперты советуют россиянам обратить внимание не только на Пхукет и Паттайю, но и на остров Самуи, Пханган, Као Лак."Эти курорты не уступают по природной зрелищности достопримечательностями Пхукета. Отельная база там тоже достойная. И что важно — там еще можно достаточно легко забронировать места в отличных гостиницах", — подчеркивают в АТОР.
https://ria.ru/20221202/tailand-1835825238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), паттайя, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отели, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Паттайя, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Отели, туристы
Эксперты прокомментировали проблемы с бронированием отелей в Таиланде
Эксперты прокомментировали проблемы с бронированием отелей в Таиланде на Новый год
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Эксперты туррынка прокомментировали проблемы с бронированием объектов размещения в Таиланде, сообщает
АТОР.
"Последние несколько недель активно обсуждается тема доступности отелей в Таиланде на период новогодних каникул. Многие СМИ пишут о проблемах, связанных с долгим ожиданием подтверждения заявок, о нехватке мест", — отмечают в ассоциации.
Представители отрасли объясняют сложившуюся ситуацию ростом спроса на направление и отсутствием достаточного количества гарантированных номеров у туроператоров. Большинство пляжных вариантов размещения уже разобраны, а чтобы забронировать гостиницу "под запрос", нужно время.
"Сейчас таиландские отельеры быстро подтверждают лишь те номера, которые находятся на гарантии, то есть заранее выкуплены. Но их остается совсем немного в связи с колоссальным спросом", — рассказывают в АТОР.
Уточняется, что особенно сложно найти свободные места на период с середины декабря и до середины января, в некоторых объектах — и до конца февраля.
Что касается гостиниц "под запрос", то отельеры часто вообще отказываются подтверждать заявки или присылают туроператорам новые цены — иногда в два раза выше предыдущих.
Эксперты советуют россиянам обратить внимание не только на Пхукет
и Паттайю
, но и на остров Самуи, Пханган, Као Лак.
"Эти курорты не уступают по природной зрелищности достопримечательностями Пхукета. Отельная база там тоже достойная. И что важно — там еще можно достаточно легко забронировать места в отличных гостиницах", — подчеркивают в АТОР.