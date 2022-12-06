https://ria.ru/20221206/stirol-1836656530.html

Украинские войска снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке

Украинские войска снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 06.12.2022

Украинские войска снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке

Территория химзавода "Стирол" в Горловке вновь подверглась обстрелу, попадания украинских снарядов зафиксированы в районе одного из цехов, сообщил мэр города... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:04

2022-12-06T14:04

2022-12-06T14:11

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

стирол

иван приходько

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Территория химзавода "Стирол" в Горловке вновь подверглась обстрелу, попадания украинских снарядов зафиксированы в районе одного из цехов, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГП "Стирол" в Горловке! Попадания вражеских снарядов зафиксированы в районе парокотельного цеха", - написал Приходько в Telegram-канале.Во вторник утром Приходько сообщал, что химзавод "Стирол" попал под обстрел, в результате чего были повреждены парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации, никто не пострадал.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, стирол, иван приходько, донбасс, вооруженные силы украины