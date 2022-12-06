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Украинские войска снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке
Украинские войска снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские войска снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке
Территория химзавода "Стирол" в Горловке вновь подверглась обстрелу, попадания украинских снарядов зафиксированы в районе одного из цехов, сообщил мэр города... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:04
2022-12-06T14:04
2022-12-06T14:11
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
стирол
иван приходько
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Территория химзавода "Стирол" в Горловке вновь подверглась обстрелу, попадания украинских снарядов зафиксированы в районе одного из цехов, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГП "Стирол" в Горловке! Попадания вражеских снарядов зафиксированы в районе парокотельного цеха", - написал Приходько в Telegram-канале.Во вторник утром Приходько сообщал, что химзавод "Стирол" попал под обстрел, в результате чего были повреждены парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации, никто не пострадал.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, стирол, иван приходько, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Стирол, Иван Приходько, Донбасс, Вооруженные силы Украины
14:04 06.12.2022 (обновлено: 14:11 06.12.2022)
Украинские войска снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке
Мэр Горловки Приходько сообщил о новых обстрелах химзавода "Стирол" украинскими войсками