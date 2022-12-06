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В Туве пьяный дед ударил внука ножом в грудь во время ссоры - РИА Новости, 06.12.2022
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В Туве пьяный дед ударил внука ножом в грудь во время ссоры
В Туве пьяный дед ударил внука ножом в грудь во время ссоры - РИА Новости, 06.12.2022
В Туве пьяный дед ударил внука ножом в грудь во время ссоры
Несовершеннолетний житель Кызыла госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки, которое ему нанес во время ссоры после совместного застолья нетрезвый дед,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:50
2022-12-06T12:50
происшествия
кызыл
россия
республика тыва
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Кызыла госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки, которое ему нанес во время ссоры после совместного застолья нетрезвый дед, сообщает СУСК по региону."В ходе совместного распития спиртного между 61-летним мужчиной и его несовершеннолетним внуком произошел конфликт, в результате чего подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение в область грудной клетки слева, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. После чего несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
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кызыл
россия
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происшествия, кызыл, россия, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кызыл, Россия, Республика Тыва, Следственный комитет России (СК РФ)
12:50 06.12.2022
 
В Туве пьяный дед ударил внука ножом в грудь во время ссоры

В Кызыле нетрезвый дед ударил ножом в грудь внука после ссоры во время застолья

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Кызыла госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки, которое ему нанес во время ссоры после совместного застолья нетрезвый дед, сообщает СУСК по региону.
"В ходе совместного распития спиртного между 61-летним мужчиной и его несовершеннолетним внуком произошел конфликт, в результате чего подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение в область грудной клетки слева, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. После чего несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
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ПроисшествияКызылРоссияРеспублика ТываСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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