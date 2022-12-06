https://ria.ru/20221206/ssora-1836627168.html

В Туве пьяный дед ударил внука ножом в грудь во время ссоры

В Туве пьяный дед ударил внука ножом в грудь во время ссоры - РИА Новости, 06.12.2022

В Туве пьяный дед ударил внука ножом в грудь во время ссоры

Несовершеннолетний житель Кызыла госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки, которое ему нанес во время ссоры после совместного застолья нетрезвый дед,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:50

2022-12-06T12:50

2022-12-06T12:50

происшествия

кызыл

россия

республика тыва

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Кызыла госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки, которое ему нанес во время ссоры после совместного застолья нетрезвый дед, сообщает СУСК по региону."В ходе совместного распития спиртного между 61-летним мужчиной и его несовершеннолетним внуком произошел конфликт, в результате чего подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение в область грудной клетки слева, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. После чего несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

https://ria.ru/20221128/prigovor-1834720913.html

кызыл

россия

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кызыл, россия, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф)