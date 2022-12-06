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СМИ: ошибка Байдена поставила американскую армию под удар
СМИ: ошибка Байдена поставила американскую армию под удар - РИА Новости, 06.12.2022
СМИ: ошибка Байдена поставила американскую армию под удар
Вооруженные силы США могут столкнуться с нехваткой солдат из-за просчетов президента Джо Байдена, написал в статье для American Conservative военный эксперт... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:40
2022-12-06T19:40
2022-12-06T22:42
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сша
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вооруженные силы США могут столкнуться с нехваткой солдат из-за просчетов президента Джо Байдена, написал в статье для American Conservative военный эксперт Джордан Прескотт.По его мнению, многие потенциальные новобранцы отказались от идеи пойти в армию из-за некомпетентности главы государства.Прескотт сравнил недавний вывод армии Соединенных Штатов из Афганистана с унизительным уходом американских войск из Сайгона в средине 1970-х годов (ныне город Хошимин во Вьетнаме. — Прим. ред.).Автор публикации отметил, что затруднительное положение было отчасти неизбежным, учитывая отказ от призывной системы в армии в пользу службы по контракту после войны во Вьетнаме.В стране сложилась тенденция, что военнослужащие в основном прибывают из одних и тех же штатов, при этом многие из них — потомственные военные, говорится в статье.Вышеперечисленными факторами эксперт объясняет снижение привлекательности службы в американских войсках, от которой стали отказываться подходящие для этого кандидаты. Согласно последним расчетам, американская армия недополучит 30 тысяч человек, добавил Прескотт.
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в мире, афганистан, вьетнам, вооруженные силы сша, джо байден, сша
В мире, Афганистан, Вьетнам, Вооруженные силы США, Джо Байден, США
19:40 06.12.2022 (обновлено: 22:42 06.12.2022)
СМИ: ошибка Байдена поставила американскую армию под удар
TAC: политика президента США Байдена подтолкнула американцев отказаться от службы в армии
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Вооруженные силы США могут столкнуться с нехваткой солдат из-за просчетов президента Джо Байдена, написал в статье
для American Conservative военный эксперт Джордан Прескотт.
По его мнению, многие потенциальные новобранцы отказались от идеи пойти в армию из-за некомпетентности главы государства.
"Стоит ли удивляться, что доверие к Вооруженным силам падает, если президент Байден назвал большую часть страны "полуфашистской", объявив республиканцев угрозой демократии", — подчеркнул Прескотт.
Прескотт сравнил недавний вывод армии Соединенных Штатов из Афганистана
с унизительным уходом американских войск из Сайгона в средине 1970-х годов (ныне город Хошимин
во Вьетнаме
. — Прим. ред.).
Автор публикации отметил, что затруднительное положение было отчасти неизбежным, учитывая отказ от призывной системы в армии в пользу службы по контракту после войны во Вьетнаме.
В стране сложилась тенденция, что военнослужащие в основном прибывают из одних и тех же штатов, при этом многие из них — потомственные военные, говорится в статье.
Вышеперечисленными факторами эксперт объясняет снижение привлекательности службы в американских войсках, от которой стали отказываться подходящие для этого кандидаты. Согласно последним расчетам, американская армия недополучит 30 тысяч человек, добавил Прескотт.