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Липецкая область передала Донбассу спецтехнику - РИА Новости, 06.12.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221206/spetstekhnika-1836595775.html
Липецкая область передала Донбассу спецтехнику
Липецкая область передала Донбассу спецтехнику - РИА Новости, 06.12.2022
Липецкая область передала Донбассу спецтехнику
Власти Липецкой области передали подшефному Володарскому району ДНР спецтехнику, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:22
2022-12-06T11:22
липецкая область
игорь артамонов
володарский район
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ЛИПЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области передали подшефному Володарскому району ДНР спецтехнику, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, липчане регулярно отправляют в подшефный район гуманитарные грузы, а также поставляют стройматериалы для восстановления разрушенных в результате обстрелов жилых домов, социальных объектов, инженерных сетей, объектов тепло – и водоснабжения. В этот раз власти Липецкой области отправили в ДНР автобус и навесное оборудование для трактора, которое в районе смогут использовать для расчистки дорог от снега."Мы уже многое сделали в Володарском районе. Получаем добрые слова от жителей и местной администрации. Обязательно все свои обязательства выполним в полном объёме", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20221202/zhile-1835940020.html
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игорь артамонов, володарский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Володарский район
11:22 06.12.2022
 

Липецкая область передала Донбассу спецтехнику

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области передали подшефному Володарскому району ДНР спецтехнику, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, липчане регулярно отправляют в подшефный район гуманитарные грузы, а также поставляют стройматериалы для восстановления разрушенных в результате обстрелов жилых домов, социальных объектов, инженерных сетей, объектов тепло – и водоснабжения. В этот раз власти Липецкой области отправили в ДНР автобус и навесное оборудование для трактора, которое в районе смогут использовать для расчистки дорог от снега.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 16:54Липецкая область
Власти Липецкой области помогут переселенцам из Херсона с покупкой жилья
"Мы уже многое сделали в Володарском районе. Получаем добрые слова от жителей и местной администрации. Обязательно все свои обязательства выполним в полном объёме", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновВолодарский район
 
 
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