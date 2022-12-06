https://ria.ru/20221206/spetstekhnika-1836595775.html

Липецкая область передала Донбассу спецтехнику

Липецкая область передала Донбассу спецтехнику - РИА Новости, 06.12.2022

Липецкая область передала Донбассу спецтехнику

Власти Липецкой области передали подшефному Володарскому району ДНР спецтехнику, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:22

2022-12-06T11:22

2022-12-06T11:22

липецкая область

игорь артамонов

володарский район

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ЛИПЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области передали подшефному Володарскому району ДНР спецтехнику, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, липчане регулярно отправляют в подшефный район гуманитарные грузы, а также поставляют стройматериалы для восстановления разрушенных в результате обстрелов жилых домов, социальных объектов, инженерных сетей, объектов тепло – и водоснабжения. В этот раз власти Липецкой области отправили в ДНР автобус и навесное оборудование для трактора, которое в районе смогут использовать для расчистки дорог от снега."Мы уже многое сделали в Володарском районе. Получаем добрые слова от жителей и местной администрации. Обязательно все свои обязательства выполним в полном объёме", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20221202/zhile-1835940020.html

володарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, володарский район