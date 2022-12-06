https://ria.ru/20221206/sledovateli-1836572987.html
СК проверит данные о расстреле сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР
СК проверит данные о расстреле сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР - РИА Новости, 06.12.2022
СК проверит данные о расстреле сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР
Следователи СК РФ выяснят обстоятельства истории с расстрелом украинскими военными сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:12
2022-12-06T10:12
2022-12-06T10:12
донецкая народная республика
донецк
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ выяснят обстоятельства истории с расстрелом украинскими военными сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, жительница поселка Курдюмовка ДНР рассказала СМИ, что украинские солдаты расстреляли двух ее сыновей - один был убит на ее глазах во дворе якобы за то, что мать слишком долго несла из дома паспорта.Кроме того, в результате обстрелов Киевского района Донецка на пересечении улицы Артема и Таманского проспекта погиб мирный житель."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221205/feyki-1836427719.html
донецкая народная республика
донецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные о расстреле сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР
СК проверит данные о расстреле украинскими военными сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР