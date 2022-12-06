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СК проверит данные о расстреле сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР - РИА Новости, 06.12.2022
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СК проверит данные о расстреле сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР
СК проверит данные о расстреле сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР - РИА Новости, 06.12.2022
СК проверит данные о расстреле сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР
Следователи СК РФ выяснят обстоятельства истории с расстрелом украинскими военными сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:12
2022-12-06T10:12
донецкая народная республика
донецк
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ выяснят обстоятельства истории с расстрелом украинскими военными сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, жительница поселка Курдюмовка ДНР рассказала СМИ, что украинские солдаты расстреляли двух ее сыновей - один был убит на ее глазах во дворе якобы за то, что мать слишком долго несла из дома паспорта.Кроме того, в результате обстрелов Киевского района Донецка на пересечении улицы Артема и Таманского проспекта погиб мирный житель."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221205/feyki-1836427719.html
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донецкая народная республика, донецк, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:12 06.12.2022
 
СК проверит данные о расстреле сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР

СК проверит данные о расстреле украинскими военными сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ выяснят обстоятельства истории с расстрелом украинскими военными сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, жительница поселка Курдюмовка ДНР рассказала СМИ, что украинские солдаты расстреляли двух ее сыновей - один был убит на ее глазах во дворе якобы за то, что мать слишком долго несла из дома паспорта.
Кроме того, в результате обстрелов Киевского района Донецка на пересечении улицы Артема и Таманского проспекта погиб мирный житель.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 15:05
СК завершил расследование дела колумбийца, распространявшего фейки об армии
 
Донецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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