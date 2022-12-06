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СК проверит данные о расстреле сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР

СК проверит данные о расстреле сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР - РИА Новости, 06.12.2022

СК проверит данные о расстреле сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР

Следователи СК РФ выяснят обстоятельства истории с расстрелом украинскими военными сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:12

2022-12-06T10:12

2022-12-06T10:12

донецкая народная республика

донецк

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ выяснят обстоятельства истории с расстрелом украинскими военными сыновей жительницы Курдюмовки в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, жительница поселка Курдюмовка ДНР рассказала СМИ, что украинские солдаты расстреляли двух ее сыновей - один был убит на ее глазах во дворе якобы за то, что мать слишком долго несла из дома паспорта.Кроме того, в результате обстрелов Киевского района Донецка на пересечении улицы Артема и Таманского проспекта погиб мирный житель."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221205/feyki-1836427719.html

донецкая народная республика

донецк

россия

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)