https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html

Временное затишье. Что кроется за беспорядками в Монголии

Временное затишье. Что кроется за беспорядками в Монголии - РИА Новости, 06.12.2022

Временное затишье. Что кроется за беспорядками в Монголии

Монгольским властям пока удалось обуздать массовые протесты. Однако ситуация может обостриться в любой момент. О причинах и перспективах антиправительственных... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:53

2022-12-06T13:53

2022-12-06T14:07

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монголия

китай

коррупция

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Монгольским властям пока удалось обуздать массовые протесты. Однако ситуация может обостриться в любой момент. О причинах и перспективах антиправительственных демонстраций — в материале РИА Новости.Повод для протестаСтихийные акции начались в Улан-Баторе 4 декабря. Главное требование — предать огласке имена чиновников, вовлеченных в крупную коррупционную схему.По данным местной прессы, монгольский бюджет недосчитался по меньшей мере 1,8 миллиарда долларов при продаже угля Китаю. Утверждают, что более шести миллионов тонн Пекин получил нелегально, в обход таможни.Сам по себе скандал не нов: несколько уголовных дел уже возбудили. Люди возмущены затягиванием расследования и требуют немедленно назвать и наказать расхитителей.Масла в огонь подлили официально не подтвержденные сообщения о том, что в Пекине якобы казнили коррупционеров, а Улан-Батору передали список монгольских казнокрадов.На площади Сухэ-Батора четыре человека в давке получили серьезные травмы. Протестующие двинулись к Дворцу правительства, некоторые прорвались внутрь. Их задержали, но быстро отпустили. Одного пострадавшего доставили в больницу. Полиция начала расследование в отношении человека, поджегшего соломенную елку на центральной площади.Демонстранты заблокировали улицу перед главпочтамтом.Власти пригрозили применить силу и объявить чрезвычайное положение. К 6 декабря беспорядки прекратились.Скрытые факторыНекоторые протестующие предъявляли претензии не столько к собственным властям, сколько к Китаю. Экспансионистская политика Пекина беспокоит многих в Монголии.Силовики отмечают, что большинство протестующих — молодежь, студенты, причем нередко в состоянии наркотического опьянения. Эти неприятные детали заставили говорить о воздействии внешних сил: в стране, помимо китайцев, активны представители США, Японии, Южной Кореи и Индии.Как отметил в разговоре с РИА Новости заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, пока не очень понятно, что именно произошло в Улан-Баторе."Версий хватает. Есть признаки и цветной революции, и внутригосударственной борьбы за власть, банальной попытки оппозиции воспользоваться ситуацией. Ясно, что в коррупцию вовлечены высокопоставленные чиновники. Сумма хищений для Монголии крайне серьезная. Такой резонанс неудивителен", — рассуждает эксперт.Проблем в стране хватает: последствия пандемии, рост цен на ключевые продукты. "Два года назад я покупал в магазине две полные корзины еды на 20 тысяч тугриков (370 рублей), но сейчас даже одну корзину не заполнить", — цитирует местная пресса одного из манифестантов. Для сравнения: средняя зарплата в Монголии — 28 тысяч рублей.В коррупционной схеме, помимо государственной угольной компании, участвовали частные фирмы, чьи высокопоставленные акционеры очень взволнованны. Еще и поэтому власти постарались оперативно купировать кризис, пообещав разобраться во всем как можно быстрее и — открыто.Что дальше?"Руководство Монголии отреагировало вполне адекватно, — считает Воронцов. — Пошли на диалог с протестующими. Еще не все ресурсы для нормального общения исчерпаны, значит режим ЧП не нужен".Правительство и Великий государственный хурал (парламент) на внеочередных заседаниях решили создать специальную комиссию по "угольному делу" — с участием оппозиции.Но риск обострения ситуации сохраняется. "Для успокоения протестующих надо назвать виновных немедленно, но комиссия скована процессуальными нормами и обязательствами, в том числе не может сообщать ничего до окончания расследования. Хотелось бы, конечно, чтобы нынешнее затишье не стало временным", — говорит Воронцов.Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух указал на необходимость "открытых слушаний по вопросу об угле в парламенте и полного информирования народа". "Мы должны дать объективную оценку ситуации, взяв на себя строгую юридическую ответственность", — подчеркнул он.Спикер парламента Гомбожавын Занданшатар пообещал, что общественные слушания состоятся уже в среду, 7 декабря.

https://ria.ru/20221206/mongoliya-1836586138.html

https://ria.ru/20221205/mongoliya-1836431244.html

https://ria.ru/20221206/mongoliya-1836558777.html

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в мире, монголия, китай, коррупция