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В КЧР вышел детский сборник "Мудрое слово" на карачаевском языке - РИА Новости, 06.12.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
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В КЧР вышел детский сборник "Мудрое слово" на карачаевском языке
В КЧР вышел детский сборник "Мудрое слово" на карачаевском языке - РИА Новости, 06.12.2022
В КЧР вышел детский сборник "Мудрое слово" на карачаевском языке
Министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии организовало выпуск сборника "Ана тилде акъыл сёз/Мудрое слово на... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:06
2022-12-06T12:06
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ЧЕРКЕССК, 6 дек – РИА Новости. Министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии организовало выпуск сборника "Ана тилде акъыл сёз/Мудрое слово на родном языке", сообщает ведомство.Выпуск организован при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей РФ в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов КЧР" государственной программы "Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике".Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения интереса к изучению родного языка, его истории и современности, народному устному творчеству. В сборнике представлены образцы национального фольклора и литературы карачаевцев, а также познавательные материалы: азбука, основы народного этикета и др., которые сопровождаются красочными иллюстрациями. Издание адресовано детям дошкольного и младшего школьного возраста.Над книгой работали сотрудники Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при Правительстве КЧР и коллектив РГБУ "Карачаево-Черкесское книжное издательство". В качестве источника использовались научные и научно-популярные издания.Презентация сборника состоится в середине декабря. Экземпляры книги разойдутся по школам и детским садам КЧР.В министерстве напомнили, что в ноябре этого года вышел из печати сборник "Алтын китап/Золотая книга" на ногайском языке, который получил положительные отзывы у детей, и взрослых.
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россия, книги
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Книги
12:06 06.12.2022
 

В КЧР вышел детский сборник "Мудрое слово" на карачаевском языке

© Фото : министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-ЧеркесииСборника "Ана тилде акъыл сез/Мудрое слово на родном языке"
Сборника Ана тилде акъыл сез/Мудрое слово на родном языке - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 6 дек – РИА Новости. Министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии организовало выпуск сборника "Ана тилде акъыл сёз/Мудрое слово на родном языке", сообщает ведомство.
Выпуск организован при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей РФ в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов КЧР" государственной программы "Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике".
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Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения интереса к изучению родного языка, его истории и современности, народному устному творчеству. В сборнике представлены образцы национального фольклора и литературы карачаевцев, а также познавательные материалы: азбука, основы народного этикета и др., которые сопровождаются красочными иллюстрациями. Издание адресовано детям дошкольного и младшего школьного возраста.
Над книгой работали сотрудники Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при Правительстве КЧР и коллектив РГБУ "Карачаево-Черкесское книжное издательство". В качестве источника использовались научные и научно-популярные издания.
© Фото : министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-ЧеркесииСборника "Ана тилде акъыл сез/Мудрое слово на родном языке"
Сборника Ана тилде акъыл сез/Мудрое слово на родном языке - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии
Сборника "Ана тилде акъыл сез/Мудрое слово на родном языке"
Презентация сборника состоится в середине декабря. Экземпляры книги разойдутся по школам и детским садам КЧР.
В министерстве напомнили, что в ноябре этого года вышел из печати сборник "Алтын китап/Золотая книга" на ногайском языке, который получил положительные отзывы у детей, и взрослых.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияКниги
 
 
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