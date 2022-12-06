https://ria.ru/20221206/sbornik-1836603860.html

В КЧР вышел детский сборник "Мудрое слово" на карачаевском языке

В КЧР вышел детский сборник "Мудрое слово" на карачаевском языке - РИА Новости, 06.12.2022

В КЧР вышел детский сборник "Мудрое слово" на карачаевском языке

Министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии организовало выпуск сборника "Ана тилде акъыл сёз/Мудрое слово на... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:06

2022-12-06T12:06

2022-12-06T12:06

карачаево-черкесская республика

россия

книги

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ЧЕРКЕССК, 6 дек – РИА Новости. Министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии организовало выпуск сборника "Ана тилде акъыл сёз/Мудрое слово на родном языке", сообщает ведомство.Выпуск организован при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей РФ в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов КЧР" государственной программы "Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике".Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения интереса к изучению родного языка, его истории и современности, народному устному творчеству. В сборнике представлены образцы национального фольклора и литературы карачаевцев, а также познавательные материалы: азбука, основы народного этикета и др., которые сопровождаются красочными иллюстрациями. Издание адресовано детям дошкольного и младшего школьного возраста.Над книгой работали сотрудники Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при Правительстве КЧР и коллектив РГБУ "Карачаево-Черкесское книжное издательство". В качестве источника использовались научные и научно-популярные издания.Презентация сборника состоится в середине декабря. Экземпляры книги разойдутся по школам и детским садам КЧР.В министерстве напомнили, что в ноябре этого года вышел из печати сборник "Алтын китап/Золотая книга" на ногайском языке, который получил положительные отзывы у детей, и взрослых.

https://ria.ru/20221123/remont-1833589685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, книги