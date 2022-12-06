https://ria.ru/20221206/samarskiy_universitet-1836426356.html

Разработка российских ученых поможет химикам и экологам

Разработка российских ученых поможет химикам и экологам - РИА Новости, 06.12.2022

Разработка российских ученых поможет химикам и экологам

Ученые Самарского университета предложили качественно новый композитный сорбент для хроматографического анализа, который ускорит процесс разделения и... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T07:00

2022-12-06T07:00

2022-12-06T07:00

наука

самарский университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

самара

химия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ученые Самарского университета предложили качественно новый композитный сорбент для хроматографического анализа, который ускорит процесс разделения и определения состава смесей в нефтехимии и экологических исследованиях. Результаты работы опубликованы в журнале "Journal of Chromatography A".Хроматография – один из важнейших методов химического анализа и разделения смесей веществ. Попадая в хроматографическую колонку с сорбентом, смесь веществ движется в потоке газовой или жидкой фазы. Отдельные компоненты смеси по-разному удерживаются на поверхности сорбента, что позволяет их разделять на выходе из колонки. Это дает ученым возможность идентифицировать компоненты и определять их количественное содержание.Метод газовой хроматографии широко применяется в нефтехимии при контроле качества нефти и нефтепродуктов, а также в экологических исследованиях.Металл-органические каркасные полимеры (МОКП) – новый класс кристаллических пористых материалов, которые обладают большим разнообразием химического состава, структур, геометрии каналов и пор. Благодаря этим свойствам, МОКП можно широко применять в сорбционных технологиях, катализе, мембранных технологиях и адресной доставке лекарств. Эти материалы также обладают большим потенциалом для сорбционного поглощения и хранения различных газов и углеводородов (водород, углекислый газ, метан и др.).Тем не менее, практическое использование синтезированных кристаллов МОКП в качестве сорбентов для высокоэффективных разделительных колонок затруднено за счет неоднородности размера частиц, небольшой механической прочности, малой доступности внутренних пор частиц. Поэтому ученые Самарского университета исследовали свойства иммобилизованных и привитых МОКП на различных твердых подложках и частицах, а также композитов на основе этого интересного класса пористых кристаллов.Она объяснила, что наличие мелких частиц, а не исходных кристаллов, облегчало диффузию анализируемых соединений в поры МОКП и их транспорт в потоке газовой фазы. Это позволило получить высокоэффективную наполненную разделительную колонку для газовой хроматографии. К примеру, полное разделение смеси н-гексана, бензола и циклогексана произошло менее, чем за две минуты, а определение метана и трех его хлорпроизводных (дихлорметан, трихлорметан, тетрахлорметан) заняло около 3,5 минут.По словам ученых, результаты исследования могут использоваться в химии, нефтехимии, химической технологии и в экологических исследованиях для быстрого анализа смесей легкокипящих органических соединений. Разработанный подход к получению композиционных материалов на основе МОКП может быть в дальнейшем применен и в других технологиях с целью улучшения эксплуатационных свойств этих новых материалов.Авторы отмечают, что работа посвящена 150-летию со дня рождения Михаила Семеновича Цвета, первооткрывателя хроматографии. Самарский университет — участник программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221004/samarskiy_universitet-1821156349.html

https://ria.ru/20221201/samarskiy_universitet-1835181070.html

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самарский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, самара, химия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)