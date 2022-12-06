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Разработка российских ученых поможет химикам и экологам - РИА Новости, 06.12.2022
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Наука
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Разработка российских ученых поможет химикам и экологам
Разработка российских ученых поможет химикам и экологам - РИА Новости, 06.12.2022
Разработка российских ученых поможет химикам и экологам
Ученые Самарского университета предложили качественно новый композитный сорбент для хроматографического анализа, который ускорит процесс разделения и... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T07:00
2022-12-06T07:00
наука
самарский университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
самара
химия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ученые Самарского университета предложили качественно новый композитный сорбент для хроматографического анализа, который ускорит процесс разделения и определения состава смесей в нефтехимии и экологических исследованиях. Результаты работы опубликованы в журнале "Journal of Chromatography A".Хроматография – один из важнейших методов химического анализа и разделения смесей веществ. Попадая в хроматографическую колонку с сорбентом, смесь веществ движется в потоке газовой или жидкой фазы. Отдельные компоненты смеси по-разному удерживаются на поверхности сорбента, что позволяет их разделять на выходе из колонки. Это дает ученым возможность идентифицировать компоненты и определять их количественное содержание.Метод газовой хроматографии широко применяется в нефтехимии при контроле качества нефти и нефтепродуктов, а также в экологических исследованиях.Металл-органические каркасные полимеры (МОКП) – новый класс кристаллических пористых материалов, которые обладают большим разнообразием химического состава, структур, геометрии каналов и пор. Благодаря этим свойствам, МОКП можно широко применять в сорбционных технологиях, катализе, мембранных технологиях и адресной доставке лекарств. Эти материалы также обладают большим потенциалом для сорбционного поглощения и хранения различных газов и углеводородов (водород, углекислый газ, метан и др.).Тем не менее, практическое использование синтезированных кристаллов МОКП в качестве сорбентов для высокоэффективных разделительных колонок затруднено за счет неоднородности размера частиц, небольшой механической прочности, малой доступности внутренних пор частиц. Поэтому ученые Самарского университета исследовали свойства иммобилизованных и привитых МОКП на различных твердых подложках и частицах, а также композитов на основе этого интересного класса пористых кристаллов.Она объяснила, что наличие мелких частиц, а не исходных кристаллов, облегчало диффузию анализируемых соединений в поры МОКП и их транспорт в потоке газовой фазы. Это позволило получить высокоэффективную наполненную разделительную колонку для газовой хроматографии. К примеру, полное разделение смеси н-гексана, бензола и циклогексана произошло менее, чем за две минуты, а определение метана и трех его хлорпроизводных (дихлорметан, трихлорметан, тетрахлорметан) заняло около 3,5 минут.По словам ученых, результаты исследования могут использоваться в химии, нефтехимии, химической технологии и в экологических исследованиях для быстрого анализа смесей легкокипящих органических соединений. Разработанный подход к получению композиционных материалов на основе МОКП может быть в дальнейшем применен и в других технологиях с целью улучшения эксплуатационных свойств этих новых материалов.Авторы отмечают, что работа посвящена 150-летию со дня рождения Михаила Семеновича Цвета, первооткрывателя хроматографии. Самарский университет — участник программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20221004/samarskiy_universitet-1821156349.html
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самарский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, самара, химия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Самарский университет, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Самара, Химия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
07:00 06.12.2022
 

Разработка российских ученых поможет химикам и экологам

© Fotolia / anyaivanovaИсследования в лаборатории
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Fotolia / anyaivanova
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ученые Самарского университета предложили качественно новый композитный сорбент для хроматографического анализа, который ускорит процесс разделения и определения состава смесей в нефтехимии и экологических исследованиях. Результаты работы опубликованы в журнале "Journal of Chromatography A".
Хроматография – один из важнейших методов химического анализа и разделения смесей веществ. Попадая в хроматографическую колонку с сорбентом, смесь веществ движется в потоке газовой или жидкой фазы. Отдельные компоненты смеси по-разному удерживаются на поверхности сорбента, что позволяет их разделять на выходе из колонки. Это дает ученым возможность идентифицировать компоненты и определять их количественное содержание.
Метод газовой хроматографии широко применяется в нефтехимии при контроле качества нефти и нефтепродуктов, а также в экологических исследованиях.
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Металл-органические каркасные полимеры (МОКП) – новый класс кристаллических пористых материалов, которые обладают большим разнообразием химического состава, структур, геометрии каналов и пор. Благодаря этим свойствам, МОКП можно широко применять в сорбционных технологиях, катализе, мембранных технологиях и адресной доставке лекарств. Эти материалы также обладают большим потенциалом для сорбционного поглощения и хранения различных газов и углеводородов (водород, углекислый газ, метан и др.).
Тем не менее, практическое использование синтезированных кристаллов МОКП в качестве сорбентов для высокоэффективных разделительных колонок затруднено за счет неоднородности размера частиц, небольшой механической прочности, малой доступности внутренних пор частиц. Поэтому ученые Самарского университета исследовали свойства иммобилизованных и привитых МОКП на различных твердых подложках и частицах, а также композитов на основе этого интересного класса пористых кристаллов.

"Мы предложили применить новый композиционный сорбент, в котором мелкодисперсный (0,5–1,0 мкм) порошок МОКП терефталата хрома (MIL-101(Cr)) нанесен и закреплен на поверхности пор широкопористого кремнеземного носителя. Этим сорбентом мы заполнили металлическую хроматографическую колонку (1 м × 3 мм) и успешно и быстро разделили в условиях газовой хроматографии ряд смесей летучих органических соединений, в том числе изомеры", – рассказала аспирант кафедры физической химии и хроматографии Самарского университета Юлия Мартина.

Она объяснила, что наличие мелких частиц, а не исходных кристаллов, облегчало диффузию анализируемых соединений в поры МОКП и их транспорт в потоке газовой фазы. Это позволило получить высокоэффективную наполненную разделительную колонку для газовой хроматографии. К примеру, полное разделение смеси н-гексана, бензола и циклогексана произошло менее, чем за две минуты, а определение метана и трех его хлорпроизводных (дихлорметан, трихлорметан, тетрахлорметан) заняло около 3,5 минут.
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По словам ученых, результаты исследования могут использоваться в химии, нефтехимии, химической технологии и в экологических исследованиях для быстрого анализа смесей легкокипящих органических соединений. Разработанный подход к получению композиционных материалов на основе МОКП может быть в дальнейшем применен и в других технологиях с целью улучшения эксплуатационных свойств этих новых материалов.
Авторы отмечают, что работа посвящена 150-летию со дня рождения Михаила Семеновича Цвета, первооткрывателя хроматографии. Самарский университет — участник программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
 
НаукаСамарский университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияСамараХимияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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