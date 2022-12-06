https://ria.ru/20221206/rynki-1836621337.html

Чавушоглу: Турция работает над выходом российской агропродукции на рынки

Чавушоглу: Турция работает над выходом российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 06.12.2022

Чавушоглу: Турция работает над выходом российской агропродукции на рынки

Для благополучного действия "зерновой сделки" необходим беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки, Анкара работает над этим, сообщил глава МИД... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:36

2022-12-06T12:36

2022-12-06T12:36

россия

турция

анкара (провинция)

оон

евросоюз

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Для благополучного действия "зерновой сделки" необходим беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки, Анкара работает над этим, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Чтобы "зерновая сделка" протекала без препятствий, необходим беспрепятственный выход российской агропродукции, в частности зерна и удобрения на рынки. Это часть сделки. Первая партия удобрений вышла через Нидерланды. Мы работаем над этим, ведутся переговоры с Эстонией, Литвой. ЕС также поддерживает наши усилия, это в общих интересах", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с румынским коллегой во вторник.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20221202/sdelka-1835877831.html

https://ria.ru/20221206/bosfor-1836576209.html

россия

турция

анкара (провинция)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, анкара (провинция), оон, евросоюз, мевлют чавушоглу, экономика