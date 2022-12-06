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Чавушоглу: Турция работает над выходом российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 06.12.2022
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Чавушоглу: Турция работает над выходом российской агропродукции на рынки
Чавушоглу: Турция работает над выходом российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 06.12.2022
Чавушоглу: Турция работает над выходом российской агропродукции на рынки
Для благополучного действия "зерновой сделки" необходим беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки, Анкара работает над этим, сообщил глава МИД... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:36
2022-12-06T12:36
россия
турция
анкара (провинция)
оон
евросоюз
мевлют чавушоглу
экономика
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Для благополучного действия "зерновой сделки" необходим беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки, Анкара работает над этим, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Чтобы "зерновая сделка" протекала без препятствий, необходим беспрепятственный выход российской агропродукции, в частности зерна и удобрения на рынки. Это часть сделки. Первая партия удобрений вышла через Нидерланды. Мы работаем над этим, ведутся переговоры с Эстонией, Литвой. ЕС также поддерживает наши усилия, это в общих интересах", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с румынским коллегой во вторник.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20221202/sdelka-1835877831.html
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россия, турция, анкара (провинция), оон, евросоюз, мевлют чавушоглу, экономика
Россия, Турция, Анкара (провинция), ООН, Евросоюз, Мевлют Чавушоглу, Экономика
12:36 06.12.2022
 
Чавушоглу: Турция работает над выходом российской агропродукции на рынки

Чавушоглу: Турция работает над беспрепятственным выходом российской агропродукции на рынки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Для благополучного действия "зерновой сделки" необходим беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки, Анкара работает над этим, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Чтобы "зерновая сделка" протекала без препятствий, необходим беспрепятственный выход российской агропродукции, в частности зерна и удобрения на рынки. Это часть сделки. Первая партия удобрений вышла через Нидерланды. Мы работаем над этим, ведутся переговоры с Эстонией, Литвой. ЕС также поддерживает наши усилия, это в общих интересах", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с румынским коллегой во вторник.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 14:15
Путин и Шольц обсудили зерновую сделку
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
10:23
В пробке у берегов Турции находятся несколько российских танкеров
 
РоссияТурцияАнкара (провинция)ООНЕвросоюзМевлют ЧавушоглуЭкономика
 
 
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