https://ria.ru/20221206/rosalkogolregulirovanie-1836598984.html
Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования
Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования - РИА Новости, 06.12.2022
Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования
Бывший помощник главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Алешина Михаил Терещенко обвиняется в покушении на взяточничество в особо крупном размере, он... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:33
2022-12-06T11:33
2022-12-06T11:39
россия
происшествия
москва
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывший помощник главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Алешина Михаил Терещенко обвиняется в покушении на взяточничество в особо крупном размере, он арестован и содержится в следственном изоляторе № 5 в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам собеседника, Терещенко был арестован по делу, возбужденному еще в октябре прошлого года. Ранее он работал помощником на "общественных началах" у действующего главы Росалкогольрегулирования Алешина."Ему вменяют часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 291 УК РФ - покушение на дачу взятки в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в московском следственном изоляторе №5 "Водник". Свою вину Терещенко признал и сотрудничает со следствием", - сказал собеседник агентства, не уточнив, связано ли преступление фигуранта с его бывшей работой.Кому предназначалась взятка, и в каком размере - пока не уточняется. Официальными комментариями РИА Новости на данный момент не располагает.
https://ria.ru/20221205/arashukov-1836351555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, москва, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
Россия, Происшествия, Москва, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
11:33 06.12.2022 (обновлено: 11:39 06.12.2022)
Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования
Бывшего помощника главы РАР Терещенко обвинили в покушении на взяточничество
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывший помощник главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Алешина Михаил Терещенко обвиняется в покушении на взяточничество в особо крупном размере, он арестован и содержится в следственном изоляторе № 5 в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник.
По словам собеседника, Терещенко был арестован по делу, возбужденному еще в октябре прошлого года. Ранее он работал помощником на "общественных началах" у действующего главы Росалкогольрегулирования Алешина.
"Ему вменяют часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 291 УК РФ - покушение на дачу взятки в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в московском следственном изоляторе №5 "Водник". Свою вину Терещенко признал и сотрудничает со следствием", - сказал собеседник агентства, не уточнив, связано ли преступление фигуранта с его бывшей работой.
Кому предназначалась взятка, и в каком размере - пока не уточняется. Официальными комментариями РИА Новости на данный момент не располагает.