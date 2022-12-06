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Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования - РИА Новости, 06.12.2022
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Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования
Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования - РИА Новости, 06.12.2022
Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования
Бывший помощник главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Алешина Михаил Терещенко обвиняется в покушении на взяточничество в особо крупном размере, он... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:33
2022-12-06T11:39
россия
происшествия
москва
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывший помощник главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Алешина Михаил Терещенко обвиняется в покушении на взяточничество в особо крупном размере, он арестован и содержится в следственном изоляторе № 5 в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам собеседника, Терещенко был арестован по делу, возбужденному еще в октябре прошлого года. Ранее он работал помощником на "общественных началах" у действующего главы Росалкогольрегулирования Алешина."Ему вменяют часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 291 УК РФ - покушение на дачу взятки в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в московском следственном изоляторе №5 "Водник". Свою вину Терещенко признал и сотрудничает со следствием", - сказал собеседник агентства, не уточнив, связано ли преступление фигуранта с его бывшей работой.Кому предназначалась взятка, и в каком размере - пока не уточняется. Официальными комментариями РИА Новости на данный момент не располагает.
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россия, происшествия, москва, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
Россия, Происшествия, Москва, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
11:33 06.12.2022 (обновлено: 11:39 06.12.2022)
 
Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования

Бывшего помощника главы РАР Терещенко обвинили в покушении на взяточничество

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывший помощник главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Алешина Михаил Терещенко обвиняется в покушении на взяточничество в особо крупном размере, он арестован и содержится в следственном изоляторе № 5 в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник.
По словам собеседника, Терещенко был арестован по делу, возбужденному еще в октябре прошлого года. Ранее он работал помощником на "общественных началах" у действующего главы Росалкогольрегулирования Алешина.
"Ему вменяют часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 291 УК РФ - покушение на дачу взятки в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в московском следственном изоляторе №5 "Водник". Свою вину Терещенко признал и сотрудничает со следствием", - сказал собеседник агентства, не уточнив, связано ли преступление фигуранта с его бывшей работой.
Кому предназначалась взятка, и в каком размере - пока не уточняется. Официальными комментариями РИА Новости на данный момент не располагает.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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РоссияПроисшествияМоскваФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
 
 
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