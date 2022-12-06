https://ria.ru/20221206/rosalkogolregulirovanie-1836598984.html

Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования

Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования - РИА Новости, 06.12.2022

Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования

Бывший помощник главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Алешина Михаил Терещенко обвиняется в покушении на взяточничество в особо крупном размере, он... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:33

2022-12-06T11:33

2022-12-06T11:39

россия

происшествия

москва

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бывший помощник главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Алешина Михаил Терещенко обвиняется в покушении на взяточничество в особо крупном размере, он арестован и содержится в следственном изоляторе № 5 в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам собеседника, Терещенко был арестован по делу, возбужденному еще в октябре прошлого года. Ранее он работал помощником на "общественных началах" у действующего главы Росалкогольрегулирования Алешина."Ему вменяют часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 291 УК РФ - покушение на дачу взятки в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в московском следственном изоляторе №5 "Водник". Свою вину Терещенко признал и сотрудничает со следствием", - сказал собеседник агентства, не уточнив, связано ли преступление фигуранта с его бывшей работой.Кому предназначалась взятка, и в каком размере - пока не уточняется. Официальными комментариями РИА Новости на данный момент не располагает.

https://ria.ru/20221205/arashukov-1836351555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, москва, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)