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Gallery: цифровая наружная реклама — доступный канал продвижения для МСП - РИА Новости, 06.12.2022
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Gallery: цифровая наружная реклама — доступный канал продвижения для МСП
Gallery: цифровая наружная реклама — доступный канал продвижения для МСП - РИА Новости, 06.12.2022
Gallery: цифровая наружная реклама — доступный канал продвижения для МСП
Цифровая наружная реклама является сегодня действенным и доступным каналом продвижения товаров и услуг МСП, считает член генсовета "Деловой России", генеральный РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:35
2022-12-06T17:20
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Цифровая наружная реклама является сегодня действенным и доступным каналом продвижения товаров и услуг МСП, считает член генсовета "Деловой России", генеральный директор компании Gallery Мария Комарова.Комарова выступила на сессии по развитию сотрудничества между субъектами МСП России и Узбекистана, которая прошла в рамках российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде."В России до недавнего времени практически единственным доступным каналом коммуникаций для МСП являлась интернет-реклама. Но она не может дать большого охвата в кратчайшие сроки в рамках ограниченного бюджета, кроме того, в этом году в России прекратили существование крупные зарубежные рекламные площадки. Наружная реклама, напротив, предлагает большой охват, а стоимость контакта с аудиторией ниже, чем в интернете и других медиа", – сказала Комарова, ее слова приводит пресс-служба "Деловой России".Комарова добавила, что Gallery как крупнейший оператор цифровой наружной рекламы в РФ создала удобный онлайн-инструмент для МСП - маркетплейс наружной рекламы, который объединил инвентарь более, чем 30 операторов по всей России.
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медиа, реклама, новости компаний - экономика
Медиа, Реклама, Новости компаний - Экономика
16:35 06.12.2022 (обновлено: 17:20 06.12.2022)
 

Gallery: цифровая наружная реклама — доступный канал продвижения для МСП

© Фото предоставлено компанией Gallery Генеральный директор компании Gallery Мария Комарова
Генеральный директор компании Gallery Мария Комарова
© Фото предоставлено компанией Gallery
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Цифровая наружная реклама является сегодня действенным и доступным каналом продвижения товаров и услуг МСП, считает член генсовета "Деловой России", генеральный директор компании Gallery Мария Комарова.
Комарова выступила на сессии по развитию сотрудничества между субъектами МСП России и Узбекистана, которая прошла в рамках российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде.
"В России до недавнего времени практически единственным доступным каналом коммуникаций для МСП являлась интернет-реклама. Но она не может дать большого охвата в кратчайшие сроки в рамках ограниченного бюджета, кроме того, в этом году в России прекратили существование крупные зарубежные рекламные площадки. Наружная реклама, напротив, предлагает большой охват, а стоимость контакта с аудиторией ниже, чем в интернете и других медиа", – сказала Комарова, ее слова приводит пресс-служба "Деловой России".
Комарова добавила, что Gallery как крупнейший оператор цифровой наружной рекламы в РФ создала удобный онлайн-инструмент для МСП - маркетплейс наружной рекламы, который объединил инвентарь более, чем 30 операторов по всей России.
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