https://ria.ru/20221206/rebenok-1836561982.html
Власти Красноярска проверяют информацию о выставленном на мороз ребенке
Власти Красноярска проверяют информацию о выставленном на мороз ребенке - РИА Новости, 06.12.2022
Власти Красноярска проверяют информацию о выставленном на мороз ребенке
Управление образования Красноярска проводит служебную проверку после информации в СМИ о 8-летней девочке, которую выставили на мороз из-за опоздания в центр... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:02
2022-12-06T09:02
2022-12-06T09:02
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Управление образования Красноярска проводит служебную проверку после информации в СМИ о 8-летней девочке, которую выставили на мороз из-за опоздания в центр творческого развития, сообщила руководитель управления образования Красноярска Марина Аксенова.Ранее в СМИ появилась информация, что 8-летнюю девочку не пустили на занятия в центр творческого развития "Красноярец" из-за опоздания. По информации отца девочки, который записал видео, ребенка выставили на мороз. Мужчина утверждает, что педагог показала девочке кулак и хлопнула дверью. Также он рассказал, что когда ребенок вернулся вместе с матерью в центр, педагог обругала женщину."На основании материалов СМИ управлением образования администрации города Красноярска и центром дополнительного образования проводится служебная проверка. Мы также подключили к этой работе психологов, которые беседуют с ребятами, присутствовавшими в этот день на занятиях. В случае если факты, указанные родителями, подтвердятся, будут применены меры в отношении педагога", - сказала Аксенова.Она добавила, что оставлять ребенка на улице недопустимо, даже если ребенок опоздал на занятия.
https://ria.ru/20220125/prava-1769460807.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
Власти Красноярска проверяют информацию о выставленном на мороз ребенке
Управление образования Красноярска проверяет сообщения СМИ о выставленной на мороз девочке
КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Управление образования Красноярска проводит служебную проверку после информации в СМИ о 8-летней девочке, которую выставили на мороз из-за опоздания в центр творческого развития, сообщила руководитель управления образования Красноярска Марина Аксенова.
Ранее в СМИ появилась информация, что 8-летнюю девочку не пустили на занятия в центр творческого развития "Красноярец" из-за опоздания. По информации отца девочки, который записал видео, ребенка выставили на мороз. Мужчина утверждает, что педагог показала девочке кулак и хлопнула дверью. Также он рассказал, что когда ребенок вернулся вместе с матерью в центр, педагог обругала женщину.
"На основании материалов СМИ управлением образования администрации города Красноярска и центром дополнительного образования проводится служебная проверка. Мы также подключили к этой работе психологов, которые беседуют с ребятами, присутствовавшими в этот день на занятиях. В случае если факты, указанные родителями, подтвердятся, будут применены меры в отношении педагога", - сказала Аксенова.
Она добавила, что оставлять ребенка на улице недопустимо, даже если ребенок опоздал на занятия.