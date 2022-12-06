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Около 15 видов птиц прилетают на зимовку в Московский регион
Около 15 видов птиц прилетают на зимовку в Московский регион - РИА Новости, 08.12.2022
Около 15 видов птиц прилетают на зимовку в Московский регион
Около 15 видов птиц прилетают на зимовку в столичный регион, уже сейчас на природных территориях Москвы гостят свиристели и обыкновенные чечетки, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-06T19:42
2022-12-06T19:42
2022-12-08T13:04
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около 15 видов птиц прилетают на зимовку в столичный регион, уже сейчас на природных территориях Москвы гостят свиристели и обыкновенные чечетки, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Не успели мы проводить в южные края теплолюбивых стрижей, кукушек и соловьев, как на зимовку в столичный регион прилетели закаленные пернатые из северных широт. Всего в московский регион на зиму прилетают порядка 15 видов птиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что уже прилетели свиристели и обыкновенные чечетки. Скоро также прибудут серый сорокопут, зимняк, пуночка, клест-еловик и длиннохвостая неясыть."К нам они прилетают из тундры (пуночка), лесотундры (чечетка) и тайги (свиристель, клест-еловик)", - пояснили в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что иногда на природных территориях столицы можно увидеть более редкие виды пернатых. Так, на незамерзающих участках Москвы-реки можно заметить бургомистра, или большую полярную чайку, и среднего крохаля."Сроки прилета этих птиц зимой варьируются в зависимости от особенностей зимы и наличия корма. Птицы прилетают, когда природные запасы корма на привычных для них северных территориях заканчиваются. Например, этой зимой свиристели пожаловали раньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.Также там добавили, что на природных территориях столицы обитают около 270 видов птиц, из них остаются зимовать порядка 90.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около 15 видов птиц прилетают на зимовку в столичный регион, уже сейчас на природных территориях Москвы гостят свиристели и обыкновенные чечетки, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Не успели мы проводить в южные края теплолюбивых стрижей, кукушек и соловьев, как на зимовку в столичный регион прилетели закаленные пернатые из северных широт. Всего в московский регион на зиму прилетают порядка 15 видов птиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже прилетели свиристели и обыкновенные чечетки. Скоро также прибудут серый сорокопут, зимняк, пуночка, клест-еловик и длиннохвостая неясыть.
"К нам они прилетают из тундры (пуночка), лесотундры (чечетка) и тайги (свиристель, клест-еловик)", - пояснили в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что иногда на природных территориях столицы можно увидеть более редкие виды пернатых. Так, на незамерзающих участках Москвы-реки можно заметить бургомистра, или большую полярную чайку, и среднего крохаля.
"Сроки прилета этих птиц зимой варьируются в зависимости от особенностей зимы и наличия корма. Птицы прилетают, когда природные запасы корма на привычных для них северных территориях заканчиваются. Например, этой зимой свиристели пожаловали раньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Также там добавили, что на природных территориях столицы обитают около 270 видов птиц, из них остаются зимовать порядка 90.