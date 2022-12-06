https://ria.ru/20221206/produkty-1836721596.html

Перебои с энергией не приведут росту цен на продукты, заявили на Украине

Перебои с энергией не приведут росту цен на продукты, заявили на Украине - РИА Новости, 06.12.2022

Перебои с энергией не приведут росту цен на продукты, заявили на Украине

Перебои с электроснабжением не повлияют на стоимость продуктов питания на Украине и не спровоцируют дефицит на них, заявил замминистра сельского хозяйства Тарас РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:34

2022-12-06T16:34

2022-12-06T16:34

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Перебои с электроснабжением не повлияют на стоимость продуктов питания на Украине и не спровоцируют дефицит на них, заявил замминистра сельского хозяйства Тарас Высоцкий.Он заверил, что для "базовой продуктовой корзины" отключение электроэнергии угроз не влечет, перебои с электроснабжением не спровоцируют дефицит на продукты питания. По его словам, на Украине выращивают значительно больше зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, чем нужно для внутреннего потребления.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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в мире, владимир зеленский, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф