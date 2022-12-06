Перебои с энергией не приведут росту цен на продукты, заявили на Украине
Минагрополитики Украины: перебои энергоснабжения не приведут к росту цен на продукты
© AP Photo / Emilio MorenattiПродавцы на рынке в центре Киева
© AP Photo / Emilio Morenatti
Продавцы на рынке в центре Киева. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Перебои с электроснабжением не повлияют на стоимость продуктов питания на Украине и не спровоцируют дефицит на них, заявил замминистра сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
"Доля электроэнергии в зависимости от типа продукции влияет на цену от 3% до 5%. Все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, от потребностей использования альтернативных источников, которые дороже. Если ситуация будет с прогнозируемым плановым отключением, существенного удорожания не предполагается. Будут незначительные корректировки на несколько процентов, но не больше", - приводит слова Высоцкого сайт министерства.
Он заверил, что для "базовой продуктовой корзины" отключение электроэнергии угроз не влечет, перебои с электроснабжением не спровоцируют дефицит на продукты питания. По его словам, на Украине выращивают значительно больше зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, чем нужно для внутреннего потребления.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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