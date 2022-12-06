https://ria.ru/20221206/prodazha-1836541673.html

Риелтор объяснила, какое жилье лучше не продавать

Риелтор объяснила, какое жилье лучше не продавать - РИА Новости, 06.12.2022

Риелтор объяснила, какое жилье лучше не продавать

Продажа квартиры — далеко не самая плохая идея, если вам нужны деньги или вы хотите обменять ее на более подходящий вариант. Однако необходимо много раз... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T02:15

2022-12-06T02:15

2022-12-06T02:15

общество

россия

жилье

российская гильдия риелторов

ирина зырянова

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Продажа квартиры — далеко не самая плохая идея, если вам нужны деньги или вы хотите обменять ее на более подходящий вариант. Однако необходимо много раз подумать, стоит ли продавать единственную квартиру, чтобы получить деньги, а потом уйти жить на аренду, рассказала в интервью агентству "Прайм" президент НП "Российская гильдия риелторов" Ирина Зырянова.По ее словам, в принципе человек вправе осуществить такую сделку сам, оценив все последствия.По ее словам, в этой ситуации придется какое-то время пожить в арендной квартире, пока новый дом не будет сдан. Верно оценить все риски поможет грамотный риелтор — выбрать его можно по отзывам в интернете или на сайте Единого реестра. И, конечно, владелец квартиры должен еще раз все тщательно обдумать и просчитать.

https://ria.ru/20221205/lishenie-1836294633.html

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общество, россия, жилье, российская гильдия риелторов, ирина зырянова