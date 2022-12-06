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Риелтор объяснила, какое жилье лучше не продавать - РИА Новости, 06.12.2022
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Риелтор объяснила, какое жилье лучше не продавать
Риелтор объяснила, какое жилье лучше не продавать - РИА Новости, 06.12.2022
Риелтор объяснила, какое жилье лучше не продавать
Продажа квартиры — далеко не самая плохая идея, если вам нужны деньги или вы хотите обменять ее на более подходящий вариант. Однако необходимо много раз... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T02:15
2022-12-06T02:15
общество
россия
жилье
российская гильдия риелторов
ирина зырянова
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Продажа квартиры — далеко не самая плохая идея, если вам нужны деньги или вы хотите обменять ее на более подходящий вариант. Однако необходимо много раз подумать, стоит ли продавать единственную квартиру, чтобы получить деньги, а потом уйти жить на аренду, рассказала в интервью агентству "Прайм" президент НП "Российская гильдия риелторов" Ирина Зырянова.По ее словам, в принципе человек вправе осуществить такую сделку сам, оценив все последствия.По ее словам, в этой ситуации придется какое-то время пожить в арендной квартире, пока новый дом не будет сдан. Верно оценить все риски поможет грамотный риелтор — выбрать его можно по отзывам в интернете или на сайте Единого реестра. И, конечно, владелец квартиры должен еще раз все тщательно обдумать и просчитать.
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общество, россия, жилье, российская гильдия риелторов, ирина зырянова
Общество, Россия, Жилье, Российская гильдия риелторов, Ирина Зырянова
02:15 06.12.2022
 
Риелтор объяснила, какое жилье лучше не продавать

Риелтор Зырянова посоветовала не продавать единственное жилье

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЖилые дома
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилые дома. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Продажа квартиры — далеко не самая плохая идея, если вам нужны деньги или вы хотите обменять ее на более подходящий вариант. Однако необходимо много раз подумать, стоит ли продавать единственную квартиру, чтобы получить деньги, а потом уйти жить на аренду, рассказала в интервью агентству "Прайм" президент НП "Российская гильдия риелторов" Ирина Зырянова.
По ее словам, в принципе человек вправе осуществить такую сделку сам, оценив все последствия.

"Но с практической точки зрения продажа единственного жилья всегда должна сопровождаться встречной покупкой строящегося — квартиры, дома. То есть обусловлена будущим улучшением жилищных условий. И ради этого продавец идет на риск", — отметила Зырянова.

По ее словам, в этой ситуации придется какое-то время пожить в арендной квартире, пока новый дом не будет сдан. Верно оценить все риски поможет грамотный риелтор — выбрать его можно по отзывам в интернете или на сайте Единого реестра. И, конечно, владелец квартиры должен еще раз все тщательно обдумать и просчитать.
Квартира - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 03:20
Юрист предупредила, кто может лишиться квартиры после покупки
 
ОбществоРоссияЖильеРоссийская гильдия риелторовИрина Зырянова
 
 
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