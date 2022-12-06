https://ria.ru/20221206/priyut-1836771460.html

Суд обязал власти Калмыкии создать приют для бездомных животных

Суд обязал власти Калмыкии создать приют для бездомных животных - РИА Новости, 06.12.2022

Суд обязал власти Калмыкии создать приют для бездомных животных

Суд обязал власти Калмыкии создать в республике приют для бездомных животных для организации их отлова, вакцинации и стерилизации, сейчас в регионе этим никто... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:41

2022-12-06T18:41

2022-12-06T18:41

общество

республика калмыкия

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ВОЛГОГРАД, 6 дек – РИА Новости. Суд обязал власти Калмыкии создать в республике приют для бездомных животных для организации их отлова, вакцинации и стерилизации, сейчас в регионе этим никто не занимается, сообщила во вторник пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.По информации ведомства, прокуратура в ходе проверки выяснила, что в Калмыкии нет приюта для содержания бездомных животных, поэтому в республике не организована работа по отлову, стерилизации и вакцинации бродячих кошек и собак. Отмечается, что в связи с этим природоохранный прокурор вынес представление начальнику регионального управления ветеринарии, но нарушение закона не было устранено.Надзорный орган обратился в суд."Элистинским городским судом Республики Калмыкия требования природоохранного прокурора удовлетворены. На правительство Республики Калмыкия и управление ветеринарии Республики Калмыкия возложена обязанность организовать приют для животных без владельцев на территории региона", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20221124/proekt-1833877182.html

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республика калмыкия

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общество, республика калмыкия