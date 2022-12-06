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Суд обязал власти Калмыкии создать приют для бездомных животных - РИА Новости, 06.12.2022
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Суд обязал власти Калмыкии создать приют для бездомных животных
Суд обязал власти Калмыкии создать приют для бездомных животных - РИА Новости, 06.12.2022
Суд обязал власти Калмыкии создать приют для бездомных животных
Суд обязал власти Калмыкии создать в республике приют для бездомных животных для организации их отлова, вакцинации и стерилизации, сейчас в регионе этим никто... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:41
2022-12-06T18:41
общество
республика калмыкия
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ВОЛГОГРАД, 6 дек – РИА Новости. Суд обязал власти Калмыкии создать в республике приют для бездомных животных для организации их отлова, вакцинации и стерилизации, сейчас в регионе этим никто не занимается, сообщила во вторник пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.По информации ведомства, прокуратура в ходе проверки выяснила, что в Калмыкии нет приюта для содержания бездомных животных, поэтому в республике не организована работа по отлову, стерилизации и вакцинации бродячих кошек и собак. Отмечается, что в связи с этим природоохранный прокурор вынес представление начальнику регионального управления ветеринарии, но нарушение закона не было устранено.Надзорный орган обратился в суд."Элистинским городским судом Республики Калмыкия требования природоохранного прокурора удовлетворены. На правительство Республики Калмыкия и управление ветеринарии Республики Калмыкия возложена обязанность организовать приют для животных без владельцев на территории региона", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20221124/proekt-1833877182.html
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общество, республика калмыкия
Общество, Республика Калмыкия
18:41 06.12.2022
 
Суд обязал власти Калмыкии создать приют для бездомных животных

Волжская прокуратура: суд обязал власти Калмыкии создать приют для бездомных животных

© РИА Новости / Виталий АньковСобаки в приюте для бродячих животных
Собаки в приюте для бродячих животных - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Собаки в приюте для бродячих животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 дек – РИА Новости. Суд обязал власти Калмыкии создать в республике приют для бездомных животных для организации их отлова, вакцинации и стерилизации, сейчас в регионе этим никто не занимается, сообщила во вторник пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
По информации ведомства, прокуратура в ходе проверки выяснила, что в Калмыкии нет приюта для содержания бездомных животных, поэтому в республике не организована работа по отлову, стерилизации и вакцинации бродячих кошек и собак. Отмечается, что в связи с этим природоохранный прокурор вынес представление начальнику регионального управления ветеринарии, но нарушение закона не было устранено.
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"Элистинским городским судом Республики Калмыкия требования природоохранного прокурора удовлетворены. На правительство Республики Калмыкия и управление ветеринарии Республики Калмыкия возложена обязанность организовать приют для животных без владельцев на территории региона", - говорится в сообщении ведомства.
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