https://ria.ru/20221206/prigovor-1836696790.html

Жителя Ижевска приговорили к 15,5 года колонии за развращение ребенка

Жителя Ижевска приговорили к 15,5 года колонии за развращение ребенка - РИА Новости, 06.12.2022

Жителя Ижевска приговорили к 15,5 года колонии за развращение ребенка

Суд приговорил жителя Ижевска к 15,5 годам колонии за развращение малолетнего ребенка, который ранее уже отбыл наказание за растление 9 девочек, не достигших... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:32

2022-12-06T15:32

2022-12-06T15:32

происшествия

ижевск

россия

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УФА, 6 дек – РИА Новости. Суд приговорил жителя Ижевска к 15,5 годам колонии за развращение малолетнего ребенка, который ранее уже отбыл наказание за растление 9 девочек, не достигших 18-летнего возраста, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии."Суд установил, что 25-летний подсудимый в мессенджере Telegram вступил в переписку с девочкой, не достигшей 14 лет, вёл с ней переписку на сексуальные темы и отправлял фото своих половых органов. О возрасте потерпевшей он достоверно знал", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2019 году, приговором суда он был осужден в том числе за совершение развратных действий без применения насилия в отношении 9 лиц, не достигших 14 и шестнадцатилетнего возраста, на срок 2 года и 3 месяца. Освобождён по отбытии наказания в 2020 году."Верховный суд Удмуртии признал мужчину виновным по статье УК РФ "насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего", - сообщила пресс-служба.По решению суда, мужчина приговорен к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, к нему применили принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания, информирует пресс-служба."Суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься трудовой деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей, в любых учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовой формы и вида деятельности на срок 15 лет. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей", - добавили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

https://ria.ru/20221205/delo-1836379924.html

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происшествия, ижевск, россия