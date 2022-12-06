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Жителю Барнаула грозит до пяти лет колонии за избиение инвалида
Жителю Барнаула грозит до пяти лет колонии за избиение инвалида - РИА Новости, 06.12.2022
Жителю Барнаула грозит до пяти лет колонии за избиение инвалида
До 5 лет колонии грозит отцу, избившему в Барнауле инвалида за то, что он заступился за его сына, сообщили в надзорном ведомстве по Алтайскому краю. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:51
2022-12-06T11:51
2022-12-06T12:15
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БАРНАУЛ, 6 дек - РИА Новости. До 5 лет колонии грозит отцу, избившему в Барнауле инвалида за то, что он заступился за его сына, сообщили в надзорном ведомстве по Алтайскому краю."Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, связанная с выполнением лицом общественного долга) (предполагает наказание до 5 лет тюрьмы - ред)", - говорится в сообщении.Установлено, что в середине ноября обвиняемый, находясь совместно с 5-летним сыном возле торгового центра в Барнауле, стал якобы применять к нему в воспитательных целях физическую силу."Увидев это, 50-летний мужчина, являющийся инвалидом, потребовал от обвиняемого прекратить противоправные действия и сообщил о намерении вызвать сотрудников полиции. Тогда отец повалил мужчину на землю, начал наносить ему удары в область головы и угрожать убийством. Незаконные действия пресечены очевидцами. Уголовное дело об угрозе убийством будет направлено мировому судье судебного участка Центрального района г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу", - уточняют в прокуратуре.По данным СУСК по региону, отец вину в содеянном признал и раскаялся."Материалы по ненадлежащему воспитанию несовершеннолетнего и побоям направлены в органы внутренних дел для привлечения мужчины к административной ответственности", - добавляют в СУСК.
https://ria.ru/20221206/napadenie-1836579255.html
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происшествия, барнаул, алтайский край, россия
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, Россия
11:51 06.12.2022 (обновлено: 12:15 06.12.2022)
Жителю Барнаула грозит до пяти лет колонии за избиение инвалида
Жителю Барнаула грозит до пяти лет колонии по уголовному делу за избиение инвалида
БАРНАУЛ, 6 дек - РИА Новости.
До 5 лет колонии грозит отцу, избившему в Барнауле инвалида за то, что он заступился за его сына, сообщили
в надзорном ведомстве по Алтайскому краю.
"Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ
(угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, связанная с выполнением лицом общественного долга) (предполагает наказание до 5 лет тюрьмы - ред)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в середине ноября обвиняемый, находясь совместно с 5-летним сыном возле торгового центра в Барнауле, стал якобы применять к нему в воспитательных целях физическую силу.
"Увидев это, 50-летний мужчина, являющийся инвалидом, потребовал от обвиняемого прекратить противоправные действия и сообщил о намерении вызвать сотрудников полиции. Тогда отец повалил мужчину на землю, начал наносить ему удары в область головы и угрожать убийством. Незаконные действия пресечены очевидцами. Уголовное дело об угрозе убийством будет направлено мировому судье судебного участка Центрального района г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу", - уточняют в прокуратуре.
По данным СУСК по региону, отец вину в содеянном признал и раскаялся.
"Материалы по ненадлежащему воспитанию несовершеннолетнего и побоям направлены в органы внутренних дел для привлечения мужчины к административной ответственности", - добавляют в СУСК.