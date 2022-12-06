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Жителю Барнаула грозит до пяти лет колонии за избиение инвалида

Жителю Барнаула грозит до пяти лет колонии за избиение инвалида - РИА Новости, 06.12.2022

Жителю Барнаула грозит до пяти лет колонии за избиение инвалида

До 5 лет колонии грозит отцу, избившему в Барнауле инвалида за то, что он заступился за его сына, сообщили в надзорном ведомстве по Алтайскому краю. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:51

2022-12-06T11:51

2022-12-06T12:15

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БАРНАУЛ, 6 дек - РИА Новости. До 5 лет колонии грозит отцу, избившему в Барнауле инвалида за то, что он заступился за его сына, сообщили в надзорном ведомстве по Алтайскому краю."Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, связанная с выполнением лицом общественного долга) (предполагает наказание до 5 лет тюрьмы - ред)", - говорится в сообщении.Установлено, что в середине ноября обвиняемый, находясь совместно с 5-летним сыном возле торгового центра в Барнауле, стал якобы применять к нему в воспитательных целях физическую силу."Увидев это, 50-летний мужчина, являющийся инвалидом, потребовал от обвиняемого прекратить противоправные действия и сообщил о намерении вызвать сотрудников полиции. Тогда отец повалил мужчину на землю, начал наносить ему удары в область головы и угрожать убийством. Незаконные действия пресечены очевидцами. Уголовное дело об угрозе убийством будет направлено мировому судье судебного участка Центрального района г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу", - уточняют в прокуратуре.По данным СУСК по региону, отец вину в содеянном признал и раскаялся."Материалы по ненадлежащему воспитанию несовершеннолетнего и побоям направлены в органы внутренних дел для привлечения мужчины к административной ответственности", - добавляют в СУСК.

https://ria.ru/20221206/napadenie-1836579255.html

https://ria.ru/20221206/ubiystvo-1836561230.html

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происшествия, барнаул, алтайский край, россия