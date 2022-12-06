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День святого Николая в католических странах

День святого Николая в католических странах - РИА Новости, 06.12.2022

День святого Николая в католических странах

6 декабря католики всего мира празднуют День святого Николая (Saint Nicholas Day). РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T01:01

2022-12-06T01:01

2022-12-06T01:01

справки

в мире

день святого николая

религиозные праздники

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6 декабря католики всего мира празднуют День святого Николая (Saint Nicholas Day).О добродетельной жизни святого известно немного. Святой Николай из Миры (город в древней Ликии, ныне город Демре в Турции), известный как Николай Чудотворец, родился во второй половине III века в городе Патары в Ликии, провинции Малой Азии в семье почтенных и верующих родителей.Некоторые биографы считали, что он был единственным и поздним ребенком в семье.Оставшись сиротой в молодом возрасте, будущий святой употребил значительное состояние, доставшееся ему от родителей, на добрые и богоугодные дела, вел аскетический образ жизни и готовился к принятию сана. Его дядя – епископ – рукоположил его в пресвитеры. Предание рассказывает, что, когда освободилась епископская кафедра в Мирах, ликийские епископы долго не могли избрать нового епископа, пока им не было указано на пресвитера Николая в особом знамении.Во время Великого гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом, попал в тюрьму, выйдя из нее при императоре Лицинии, вернулся на свою кафедру.Святой Николай присутствовал на Никейском соборе в 325 году нашей эры.Его житие также рассказывает о множестве его добрых дел: как он помогал бедным и обездоленным, как тайно подбрасывал детям монетки и еду в выставленные за дверь башмаки, как помогал бедным девушкам выйти замуж, дав денег на приданое.Скончался святой 6 декабря 343 года нашей эры в городе Мире и был похоронен в своей соборной церкви. Дата его кончины и стала днем праздника Святого Николая 6 декабря (19 декабря по юлианскому календарю).Сразу после кончины святого Николая его тело начало источать благовонное миро и стало объектом паломничества. В 1087 году 72 барийских моряка (по другим данным, это были норманнские рыцари) привезли мощи святого в Бари, похитив их из склепа в городе Миры, который тогда был под турецким господством.Практически сразу после прибытия бесценных мощей бенедиктинский аббат Элиа начал строительство сооружения, предназначенного для хранения похищенных реликвий. Строительство базилики длилось более века, однако уже в 1089 году папа римский Урбан II смог освятить крипту, а в 1105 году, после смерти Элиа, новый аббат занялся отделкой внутреннего пространства церкви. Освящение всей базилики состоялось в 1197 году. В 1088 году папа Урбан II официально установил литургическое празднование перенесения мощей святого Николая на 9 мая. На византийском востоке этот праздник не приняли, а на Руси он получил широкое распространение.В X веке в Кельнском кафедральном соборе стали раздавать ученикам церковно-приходской школы фрукты и выпечку 6 декабря, в день памяти святого Николая, который стал почитаться на Западе как покровитель детей. Вскоре эта традиция распространилась на все страны Европы, в каждой из которых есть свои обычаи отмечать этот день.В Нидерландах святой Николай является покровителем Амстердама, и главный католический храм города назван в его честь. Во Франции святого особенно почитают на востоке страны. Здесь, в небольшом городке Сан-Николя-де-Пор (регион Гранд-Эст), находится базилика Сан-Николя, в которой хранится частица мощей святого Николая. В Германии, а также в Швейцарии и Австрии дети вечером 5 декабря выставляют обувь за порог дома, чтобы пришедший ночью святой оставил им сладости и маленькие подарки. Некоторые верят, что он объезжает все дома в своих санях и приходит через камин, чтобы спрятать привезенные подарки в повешенные детьми носки. Праздником святого Микулаша, как в Чехии называют святого Николая, традиционно открывается рождественский сезон. Считается, что в этот день святой Николай путешествует по улицам, одаривая послушных детей сладостями, в то время как хулиганы и бездельники получают только мешок картошки или угля. Поэтому в ожидании праздника дети стараются не шалить и без подарков от святого Николая не остается никто. В эпоху Реформации в странах Северной Европы протестанты обличали католический культ поклонения святым. Началась постепенная фольклоризация святого Николая. Его нарядили в красный костюм, который он никогда не носил, и придали ему вид краснощекого старца, а подарки он стал приносить в День рождения маленького Иисуса. Имя Nikolaus для краткости уменьшили до Klaus, и вышел всем известный и любимый, но мифический Санта-Клаус.В наши дни в День святого Николая не только дарят и получают подарки, но и стараются исполнять чье-то заветное желание. Это может быть денежная помощь нищим, игрушки, сладости и одежда для детей-сирот и другая помощь нуждающимся.Веками святой Николай продолжает почитаться всеми христианами.В православной России святитель Николай – один из самых любимых святых. Его церковное почитание совершается дважды в год – 19 декабря (6 декабря по старому стилю) и 22 мая (9 мая по старому стилю). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, день святого николая , религиозные праздники