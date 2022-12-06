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В Ростовской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме
В Ростовской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 06.12.2022
В Ростовской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:28
2022-12-06T22:28
2022-12-06T22:28
происшествия
жилье
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.По его информации, пожар в частном доме в хуторе Усьман произошел во вторник вечером. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен весь дом, произошло обрушение крыши и стен. Огонь перекинулся на летнюю кухню."При разборе завалов обнаружены тела двух детей: мальчика 2019 года рождения и девочки 2017 года рождения", - сказал он. Дети находились дома одни, без присмотра взрослых, уточнили в МЧС.
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происшествия, жилье, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме
ГУМЧС: в Ростовской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме