https://ria.ru/20221206/pozhar-1836816748.html

В Ростовской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме

В Ростовской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 06.12.2022

В Ростовской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T22:28

2022-12-06T22:28

2022-12-06T22:28

происшествия

жилье

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Багаевском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.По его информации, пожар в частном доме в хуторе Усьман произошел во вторник вечером. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен весь дом, произошло обрушение крыши и стен. Огонь перекинулся на летнюю кухню."При разборе завалов обнаружены тела двух детей: мальчика 2019 года рождения и девочки 2017 года рождения", - сказал он. Дети находились дома одни, без присмотра взрослых, уточнили в МЧС.

https://ria.ru/20221206/pozhar-1836582952.html

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происшествия, жилье, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)