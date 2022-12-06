https://ria.ru/20221206/pozhar-1836583481.html

Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 "квадратов"

Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 "квадратов" - РИА Новости, 06.12.2022

Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 "квадратов"

Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска составляет около 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:48

2022-12-06T10:48

2022-12-06T11:32

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

курск

роман старовойт

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска составляет около 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, огонь на нефтенакопителе вспыхнул в результате атаки беспилотника."Площадь возгорания - 500 квадратных метров", - уточнил собеседник агентства.На месте развернуты три боевых участка, пожарные проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя, чтобы не допустить перехода огня на соседние емкости. Ожидается прибытие трех пожарных поездов с пенообразователями – об их отправке ранее сообщила Московская железная дорога (филиал РЖД).По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация людей не проводится. Всего к тушению пожара привлечены более 50 человек и 14 единиц техники.Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Курская область граничит с Сумской областью, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров, до границы с Украиной – около 90 километров.

https://ria.ru/20221205/vsu-1836512434.html

курская область

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, курск, роман старовойт