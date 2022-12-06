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Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 "квадратов" - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/pozhar-1836583481.html
Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 "квадратов"
Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 "квадратов" - РИА Новости, 06.12.2022
Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 "квадратов"
Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска составляет около 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:48
2022-12-06T11:32
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
курск
роман старовойт
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска составляет около 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, огонь на нефтенакопителе вспыхнул в результате атаки беспилотника."Площадь возгорания - 500 квадратных метров", - уточнил собеседник агентства.На месте развернуты три боевых участка, пожарные проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя, чтобы не допустить перехода огня на соседние емкости. Ожидается прибытие трех пожарных поездов с пенообразователями – об их отправке ранее сообщила Московская железная дорога (филиал РЖД).По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация людей не проводится. Всего к тушению пожара привлечены более 50 человек и 14 единиц техники.Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Курская область граничит с Сумской областью, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров, до границы с Украиной – около 90 километров.
https://ria.ru/20221205/vsu-1836512434.html
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происшествия, курская область, курск, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Курск, Роман Старовойт
10:48 06.12.2022 (обновлено: 11:32 06.12.2022)
 
Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 "квадратов"

Площадь пожара на аэродроме под Курском после атаки БПЛА составила 500 квадратных метров

© Фото : Адмиистрация Курской областиНефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника
Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Адмиистрация Курской области
Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска составляет около 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Как сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, огонь на нефтенакопителе вспыхнул в результате атаки беспилотника.
"Площадь возгорания - 500 квадратных метров", - уточнил собеседник агентства.
На месте развернуты три боевых участка, пожарные проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя, чтобы не допустить перехода огня на соседние емкости. Ожидается прибытие трех пожарных поездов с пенообразователями – об их отправке ранее сообщила Московская железная дорога (филиал РЖД).
По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация людей не проводится. Всего к тушению пожара привлечены более 50 человек и 14 единиц техники.
Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Курская область граничит с Сумской областью, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров, до границы с Украиной – около 90 километров.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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При атаке беспилотников ВСУ на аэродром погибли трое российских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьКурскРоман Старовойт
 
 
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