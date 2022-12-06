10:48 06.12.2022 (обновлено: 11:32 06.12.2022)
Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 "квадратов"
Площадь пожара на аэродроме под Курском после атаки БПЛА составила 500 квадратных метров
© Фото : Адмиистрация Курской областиНефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника
© Фото : Адмиистрация Курской области
Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска составляет около 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Как сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, огонь на нефтенакопителе вспыхнул в результате атаки беспилотника.
"Площадь возгорания - 500 квадратных метров", - уточнил собеседник агентства.
На месте развернуты три боевых участка, пожарные проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя, чтобы не допустить перехода огня на соседние емкости. Ожидается прибытие трех пожарных поездов с пенообразователями – об их отправке ранее сообщила Московская железная дорога (филиал РЖД).
По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация людей не проводится. Всего к тушению пожара привлечены более 50 человек и 14 единиц техники.
Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Курская область граничит с Сумской областью, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров, до границы с Украиной – около 90 километров.