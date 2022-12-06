https://ria.ru/20221206/pozhar-1836582952.html
При пожаре в Тверской области погиб подросток
При пожаре в Тверской области погиб подросток - РИА Новости, 06.12.2022
При пожаре в Тверской области погиб подросток
Подросток погиб при пожаре в доме в Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:46
2022-12-06T10:46
2022-12-06T10:49
происшествия
жилье
кимрский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Подросток погиб при пожаре в доме в Тверской области, проводится доследственная проверка, сообщило СУСК по региону."Шестого декабря 2022 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в домовладении, расположенном в деревне Юминское Приволжского сельского поселения Кимрского района, тела несовершеннолетнего 2007 года рождения. По данному факту <...> организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что в доме на момент пожара были трое взрослых и двое детей. Подросток находился на мансардном этаже и не смог выбраться из-за распространившегося огня.В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы случившегося, для определения точной причины смерти несовершеннолетнего, а также очага и причин возгорания назначены экспертные исследования, уточняет СУСК.
https://ria.ru/20221206/pozhar-1836579841.html
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происшествия, жилье, кимрский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Кимрский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:46 06.12.2022 (обновлено: 10:49 06.12.2022)
При пожаре в Тверской области погиб подросток
В Тверской области проводят проверку после пожара, в котором погиб подросток