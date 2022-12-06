https://ria.ru/20221206/pozhar-1836579841.html

Три пожарных поезда отправили тушить пожар на аэродроме под Курском

Три пожарных поезда отправили тушить пожар на аэродроме под Курском - РИА Новости, 06.12.2022

Три пожарных поезда отправили тушить пожар на аэродроме под Курском

Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) отправила три пожарных поезда для помощи в тушении возгорания на аэродроме в Курской области, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:36

2022-12-06T10:36

2022-12-06T10:41

происшествия

курская область

роман старовойт

московская железная дорога

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151897/39/1518973996_0:352:2986:2032_1920x0_80_0_0_b3c9b8544bf66504b71643c1b31a3039.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) отправила три пожарных поезда для помощи в тушении возгорания на аэродроме в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Губернатор Курской области Роман Старовойт во вторник утром сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, в результате которой начался пожар."Московская железная дорога оказывает помощь в тушении пожара на аэродроме в Курской области. На место отправлены три пожарных поезда, в каждом по две цистерны со 120 тоннами воды и более 5 тонн пенообразователя", - сообщили в МЖД.

https://ria.ru/20221206/kurskaya-1836578719.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, роман старовойт, московская железная дорога, ржд