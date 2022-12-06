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Три пожарных поезда отправили тушить пожар на аэродроме под Курском - РИА Новости, 06.12.2022
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Три пожарных поезда отправили тушить пожар на аэродроме под Курском
Три пожарных поезда отправили тушить пожар на аэродроме под Курском - РИА Новости, 06.12.2022
Три пожарных поезда отправили тушить пожар на аэродроме под Курском
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) отправила три пожарных поезда для помощи в тушении возгорания на аэродроме в Курской области, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:36
2022-12-06T10:41
происшествия
курская область
роман старовойт
московская железная дорога
ржд
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) отправила три пожарных поезда для помощи в тушении возгорания на аэродроме в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Губернатор Курской области Роман Старовойт во вторник утром сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, в результате которой начался пожар."Московская железная дорога оказывает помощь в тушении пожара на аэродроме в Курской области. На место отправлены три пожарных поезда, в каждом по две цистерны со 120 тоннами воды и более 5 тонн пенообразователя", - сообщили в МЖД.
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происшествия, курская область, роман старовойт, московская железная дорога, ржд
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Московская железная дорога, РЖД
10:36 06.12.2022 (обновлено: 10:41 06.12.2022)
 
Три пожарных поезда отправили тушить пожар на аэродроме под Курском

Московская железная дорога отправила три пожарных поезда тушить огонь на курском аэродроме

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) отправила три пожарных поезда для помощи в тушении возгорания на аэродроме в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Губернатор Курской области Роман Старовойт во вторник утром сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, в результате которой начался пожар.
"Московская железная дорога оказывает помощь в тушении пожара на аэродроме в Курской области. На место отправлены три пожарных поезда, в каждом по две цистерны со 120 тоннами воды и более 5 тонн пенообразователя", - сообщили в МЖД.
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ПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтМосковская железная дорогаРЖД
 
 
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