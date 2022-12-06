https://ria.ru/20221206/poteri-1836575074.html

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек - РИА Новости, 06.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек

За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики порядка 70 человек и более 20 единиц техники, сообщила в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:19

2022-12-06T10:19

2022-12-06T10:40

луганская народная республика

безопасность

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 6 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики порядка 70 человек и более 20 единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ЛНР."В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера, беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 35 военнослужащих, два БТР, три артиллерийские установки, 12 спецавтомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221206/vsu-1836569054.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, безопасность