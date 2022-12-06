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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/poteri-1836575074.html
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек
За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики порядка 70 человек и более 20 единиц техники, сообщила в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:19
2022-12-06T10:40
луганская народная республика
безопасность
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 6 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики порядка 70 человек и более 20 единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ЛНР."В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера, беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 35 военнослужащих, два БТР, три артиллерийские установки, 12 спецавтомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221206/vsu-1836569054.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, безопасность
Луганская Народная Республика, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
10:19 06.12.2022 (обновлено: 10:40 06.12.2022)
 
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 70 человек

За минувшие сутки украинские войска потеряли в ЛНР до 70 человек, три танка и один дрон

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкУничтоженная украинская БРДМ-2
Уничтоженная украинская БРДМ-2 - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Уничтоженная украинская БРДМ-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики порядка 70 человек и более 20 единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ЛНР.
"В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера, беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
09:47Специальная военная операция на Украине
В ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам, заявили в ЛНР
Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 35 военнослужащих, два БТР, три артиллерийские установки, 12 спецавтомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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