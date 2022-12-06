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В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России - РИА Новости, 06.12.2022
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В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России
В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России - РИА Новости, 06.12.2022
В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России
Лаос нуждается в наращивании поставок машин и оборудования из России, готов участвовать в проектах по развитию обслуживающей инфраструктуры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:27
2022-12-06T09:27
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Лаос нуждается в наращивании поставок машин и оборудования из России, готов участвовать в проектах по развитию обслуживающей инфраструктуры, заявил РИА Новости постоянный секретарь общества лаосско-российской дружбы Фувонг Суявонг."Однозначно, да! Советское, а впоследствии российское оборудование зарекомендовало себя как очень надёжное и простое в эксплуатации в условиях тропиков. Но вопрос не только в поставках. Нужна полноценная обслуживающая инфраструктура, и мы готовы участвовать в таких проектах", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Лаос увеличивать одну из крупнейших статей импорта из России.
https://ria.ru/20221112/lavrov-1831060634.html
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в мире, лаос, россия
В мире, Лаос, Россия
09:27 06.12.2022
 
В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России

В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок машин и оборудования из России

CC BY 2.0 / Francisco Anzola / LaosЛаос
Лаос - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Laos
Лаос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Лаос нуждается в наращивании поставок машин и оборудования из России, готов участвовать в проектах по развитию обслуживающей инфраструктуры, заявил РИА Новости постоянный секретарь общества лаосско-российской дружбы Фувонг Суявонг.
"Однозначно, да! Советское, а впоследствии российское оборудование зарекомендовало себя как очень надёжное и простое в эксплуатации в условиях тропиков. Но вопрос не только в поставках. Нужна полноценная обслуживающая инфраструктура, и мы готовы участвовать в таких проектах", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Лаос увеличивать одну из крупнейших статей импорта из России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Лаоса Салемсай Коммасит на встрече в Пномпене в рамках Восточноазиатского саммита (ВАС) - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 16:36
Лавров и глава МИД Лаоса проводят встречу в Пномпене
 
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