https://ria.ru/20221206/postavki-1836567519.html

В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России

В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России - РИА Новости, 06.12.2022

В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России

Лаос нуждается в наращивании поставок машин и оборудования из России, готов участвовать в проектах по развитию обслуживающей инфраструктуры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:27

2022-12-06T09:27

2022-12-06T09:27

в мире

лаос

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152520/12/1525201289_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_ecb61c7beb0f9af660ecbbe95ca9f517.jpg

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Лаос нуждается в наращивании поставок машин и оборудования из России, готов участвовать в проектах по развитию обслуживающей инфраструктуры, заявил РИА Новости постоянный секретарь общества лаосско-российской дружбы Фувонг Суявонг."Однозначно, да! Советское, а впоследствии российское оборудование зарекомендовало себя как очень надёжное и простое в эксплуатации в условиях тропиков. Но вопрос не только в поставках. Нужна полноценная обслуживающая инфраструктура, и мы готовы участвовать в таких проектах", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Лаос увеличивать одну из крупнейших статей импорта из России.

https://ria.ru/20221112/lavrov-1831060634.html

лаос

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, лаос, россия