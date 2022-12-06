https://ria.ru/20221206/postavki-1836567519.html
В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России
В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России - РИА Новости, 06.12.2022
В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России
Лаос нуждается в наращивании поставок машин и оборудования из России, готов участвовать в проектах по развитию обслуживающей инфраструктуры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:27
2022-12-06T09:27
2022-12-06T09:27
в мире
лаос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152520/12/1525201289_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_ecb61c7beb0f9af660ecbbe95ca9f517.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Лаос нуждается в наращивании поставок машин и оборудования из России, готов участвовать в проектах по развитию обслуживающей инфраструктуры, заявил РИА Новости постоянный секретарь общества лаосско-российской дружбы Фувонг Суявонг."Однозначно, да! Советское, а впоследствии российское оборудование зарекомендовало себя как очень надёжное и простое в эксплуатации в условиях тропиков. Но вопрос не только в поставках. Нужна полноценная обслуживающая инфраструктура, и мы готовы участвовать в таких проектах", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Лаос увеличивать одну из крупнейших статей импорта из России.
https://ria.ru/20221112/lavrov-1831060634.html
лаос
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152520/12/1525201289_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7c74cb03c02272335779b02966917d74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лаос, россия
В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок оборудования из России
В Лаосе заявили о необходимости наращивания поставок машин и оборудования из России
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Лаос нуждается в наращивании поставок машин и оборудования из России, готов участвовать в проектах по развитию обслуживающей инфраструктуры, заявил РИА Новости постоянный секретарь общества лаосско-российской дружбы Фувонг Суявонг.
"Однозначно, да! Советское, а впоследствии российское оборудование зарекомендовало себя как очень надёжное и простое в эксплуатации в условиях тропиков. Но вопрос не только в поставках. Нужна полноценная обслуживающая инфраструктура, и мы готовы участвовать в таких проектах", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Лаос увеличивать одну из крупнейших статей импорта из России.