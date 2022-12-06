https://ria.ru/20221206/politika-1836772857.html

ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике

ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике - РИА Новости, 06.12.2022

ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике

Лидеры ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан в Тиране призвали балканских партнеров "в полной мере" присоединиться к внешней политике объединения,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:48

2022-12-06T18:48

2022-12-06T18:48

в мире

тирана (город)

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан в Тиране призвали балканских партнеров "в полной мере" присоединиться к внешней политике объединения, включая санкции, говорится в декларации по итогам встречи в верхах."По мере укрепления нашего сотрудничества с партнерами мы просим в это же время добиваться быстрого прогресса в вопросе присоединения в полной мере к внешней политике и политике в области безопасности Евросоюза, действовать соответствующе, в том числе в отношении принимаемых Евросоюзом ограничительных мер", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221206/sanktsii-1836730107.html

тирана (город)

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в мире, тирана (город), евросоюз