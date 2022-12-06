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ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике - РИА Новости, 06.12.2022
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ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике
ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике - РИА Новости, 06.12.2022
ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике
Лидеры ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан в Тиране призвали балканских партнеров "в полной мере" присоединиться к внешней политике объединения,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:48
2022-12-06T18:48
в мире
тирана (город)
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан в Тиране призвали балканских партнеров "в полной мере" присоединиться к внешней политике объединения, включая санкции, говорится в декларации по итогам встречи в верхах."По мере укрепления нашего сотрудничества с партнерами мы просим в это же время добиваться быстрого прогресса в вопросе присоединения в полной мере к внешней политике и политике в области безопасности Евросоюза, действовать соответствующе, в том числе в отношении принимаемых Евросоюзом ограничительных мер", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221206/sanktsii-1836730107.html
тирана (город)
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в мире, тирана (город), евросоюз
В мире, Тирана (город), Евросоюз
18:48 06.12.2022
 
ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике

ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике, включая санкции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан в Тиране призвали балканских партнеров "в полной мере" присоединиться к внешней политике объединения, включая санкции, говорится в декларации по итогам встречи в верхах.
"По мере укрепления нашего сотрудничества с партнерами мы просим в это же время добиваться быстрого прогресса в вопросе присоединения в полной мере к внешней политике и политике в области безопасности Евросоюза, действовать соответствующе, в том числе в отношении принимаемых Евросоюзом ограничительных мер", - говорится в документе.
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
16:59Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили детали проекта девятого пакета санкций ЕС против России
 
В миреТирана (город)Евросоюз
 
 
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