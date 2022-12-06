https://ria.ru/20221206/politika-1836772857.html
ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике
ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике - РИА Новости, 06.12.2022
ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике
Лидеры ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан в Тиране призвали балканских партнеров "в полной мере" присоединиться к внешней политике объединения,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:48
2022-12-06T18:48
2022-12-06T18:48
в мире
тирана (город)
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан в Тиране призвали балканских партнеров "в полной мере" присоединиться к внешней политике объединения, включая санкции, говорится в декларации по итогам встречи в верхах."По мере укрепления нашего сотрудничества с партнерами мы просим в это же время добиваться быстрого прогресса в вопросе присоединения в полной мере к внешней политике и политике в области безопасности Евросоюза, действовать соответствующе, в том числе в отношении принимаемых Евросоюзом ограничительных мер", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221206/sanktsii-1836730107.html
тирана (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тирана (город), евросоюз
В мире, Тирана (город), Евросоюз
ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике
ЕС призвал страны Западных Балкан присоединиться к его внешней политике, включая санкции