https://ria.ru/20221206/pogoda-1836557655.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 06.12.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:14
2022-12-06T08:14
2022-12-06T08:19
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать периферия уходящего на юго-восток антициклона. В Москве и по области облачно с прояснениями, без осадков. В Москве температура днём минус 6 - минус 8, в Подмосковье от 5 до 10 градусов ниже нуля", - рассказал Леус.По его словам, ветер ожидается южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 756 миллиметров ртутного столба, что пока выше нормы.
https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835793495.html
москва
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье)
08:14 06.12.2022 (обновлено: 08:19 06.12.2022)
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник будет облачно и не выше шести градусов мороза