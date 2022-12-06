https://ria.ru/20221206/pogoda-1836557655.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 06.12.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:14

2022-12-06T08:14

2022-12-06T08:19

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать периферия уходящего на юго-восток антициклона. В Москве и по области облачно с прояснениями, без осадков. В Москве температура днём минус 6 - минус 8, в Подмосковье от 5 до 10 градусов ниже нуля", - рассказал Леус.По его словам, ветер ожидается южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 756 миллиметров ртутного столба, что пока выше нормы.

https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835793495.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)