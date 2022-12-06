https://ria.ru/20221206/podrostki-1836739366.html
В Нижневартовске рассказали о состоянии раненных в школе подростков
В Нижневартовске рассказали о состоянии раненных в школе подростков - РИА Новости, 06.12.2022
В Нижневартовске рассказали о состоянии раненных в школе подростков
Состояние подростков после поножовщины в одной из школ Нижневартовска (ХМАО) оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, сообщает окружная клиническая... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:24
2022-12-06T17:24
2022-12-06T17:30
россия
нижневартовск
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Состояние подростков после поножовщины в одной из школ Нижневартовска (ХМАО) оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, сообщает окружная клиническая детская больница."Двое подростков продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Один в тяжелом состоянии, в реанимации. Состояние второго ребенка оценивается как средней степени тяжести", – говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале учреждения.Ранее мэрия Нижневартовска сообщала, что утром во вторник между учащимися 8-го класса школы №21 произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес ножевые ранения потерпевшему. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. Уточнялось, что ссора между одноклассниками произошла на фоне конфликта, из-за него школьник "нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику".Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Должностные лица, допустившие развитие конфликта между школьниками, будут наказаны, отмечали в свою очередь в департаменте образования и науки Югры.
https://ria.ru/20221201/shkola-1835640288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижневартовск, происшествия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Нижневартовск, Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ)
17:24 06.12.2022 (обновлено: 17:30 06.12.2022)
В Нижневартовске рассказали о состоянии раненных в школе подростков
Состояние подростков после поножовщины в ХМАО оценивают как тяжелое и средней тяжести
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости.
Состояние подростков после поножовщины в одной из школ Нижневартовска (ХМАО) оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, сообщает
окружная клиническая детская больница.
"Двое подростков продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Один в тяжелом состоянии, в реанимации. Состояние второго ребенка оценивается как средней степени тяжести", – говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале учреждения.
Ранее мэрия Нижневартовска сообщала, что утром во вторник между учащимися 8-го класса школы №21 произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес ножевые ранения потерпевшему. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. Уточнялось, что ссора между одноклассниками произошла на фоне конфликта, из-за него школьник "нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику".
Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Должностные лица, допустившие развитие конфликта между школьниками, будут наказаны, отмечали в свою очередь в департаменте образования и науки Югры.