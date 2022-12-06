https://ria.ru/20221206/podrostki-1836739366.html

В Нижневартовске рассказали о состоянии раненных в школе подростков

В Нижневартовске рассказали о состоянии раненных в школе подростков - РИА Новости, 06.12.2022

В Нижневартовске рассказали о состоянии раненных в школе подростков

Состояние подростков после поножовщины в одной из школ Нижневартовска (ХМАО) оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, сообщает окружная клиническая... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:24

2022-12-06T17:24

2022-12-06T17:30

россия

нижневартовск

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Состояние подростков после поножовщины в одной из школ Нижневартовска (ХМАО) оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, сообщает окружная клиническая детская больница."Двое подростков продолжают лечение в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Один в тяжелом состоянии, в реанимации. Состояние второго ребенка оценивается как средней степени тяжести", – говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале учреждения.Ранее мэрия Нижневартовска сообщала, что утром во вторник между учащимися 8-го класса школы №21 произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес ножевые ранения потерпевшему. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. Уточнялось, что ссора между одноклассниками произошла на фоне конфликта, из-за него школьник "нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику".Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Должностные лица, допустившие развитие конфликта между школьниками, будут наказаны, отмечали в свою очередь в департаменте образования и науки Югры.

https://ria.ru/20221201/shkola-1835640288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нижневартовск, происшествия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф)