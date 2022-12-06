https://ria.ru/20221206/podderzhka-1836757642.html

Омский производитель энергооборудования увеличит выпуск при поддержке КМСП

Омский производитель энергооборудования увеличит выпуск при поддержке КМСП - РИА Новости, 06.12.2022

Омский производитель энергооборудования увеличит выпуск при поддержке КМСП

Корпорация МСП (КМСП) помогла омскому производителю промышленного электротехнического оборудования получить финансирование на расширение импортозамещающего... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:07

2022-12-06T18:07

2022-12-06T18:07

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла омскому производителю промышленного электротехнического оборудования получить финансирование на расширение импортозамещающего производства, сообщает пресс-служба института развития.Компания "Вэлта" получила в одном из крупных российских банков кредит на сумму 100 миллионов рублей. Средства предоставлены под гарантию КМСП на сумму 50 миллионов рублей в рамках льготной программы стимулирования кредитования, реализуемой совместно корпорацией и Банком России."Сегодня поддержка малых предприятий в сфере промышленного производства и энергетики – это стратегические инвестиции в экономику. Такая поддержка дополнительно стимулирует развитие МСП в смежных отраслях, в том числе наукоемких, перерабатывающих, добывающих, сервисных и других. Современные финансовые инструменты помощи бизнесу позволяют расширить доступ бизнеса к необходимым средствам на выгодных условиях. Широкая обратная связь с предпринимателями помогает регулярно обновлять такие механизмы, делать их максимально эффективными", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что полученные средства будут направлены на увеличение закупок материалов и реализацию новых проектов. Финансирование позволит предприятию успешно выполнить новые контракты, увеличить объем выпуска продукции, в том числе в рамках импортозамещения."Уход западных компаний с российского рынка привел к увеличению темпов импортозамещения, и мы столкнулись с повышенным спросом на нашу продукцию. При этом наши изделия не уступают, а во многом и превосходят по качеству западные аналоги и более доступны для потребителя с точки зрения цен. В сложившей ситуации предприятию остро потребовались заемные средства на оптимальных условиях, и программы господдержки обеспечили необходимую сумму и доступную процентную ставку", - отметил генеральный директор "Вэлта" Андрей Геращенко.ООО "Вэлта" специализируется на выпуске различных видов промышленного энергооборудования среднего и высокого напряжения. В линейке продукции – трансформаторные подстанции, распределительные устройства, коммутационное и другое оборудование. Выпускаемое оборудование создается главным образом из российских компонентов и эксплуатируется в регионах с неблагоприятными условиями, на месторождениях нефти и газа, рудниках, металлургических комбинатах, в химической промышленности, на АЭС.Программа стимулирования кредитования реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. При получении кредитов предприниматели могут использовать специальный сервис-помощник на Цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20221206/kredity-1836650769.html

https://ria.ru/20221201/komissii-1835475728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, корпорация мсп, мсп банк, омск