https://ria.ru/20221206/pochta-1836550751.html

Минобороны России показало работу доставки почты на передовую

Минобороны России показало работу доставки почты на передовую - РИА Новости, 06.12.2022

Минобороны России показало работу доставки почты на передовую

Минобороны России показало кадры работы почтовой доставки отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T05:27

2022-12-06T05:27

2022-12-06T09:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

почта россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры работы почтовой доставки отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции.На кадрах - работа военнослужащих фельдъегерско-почтовой связи: выезд с письмами в зону спецоперации, развоз отправлений, обращения родственников военнослужащих в военкоматы для уточнения адресов доставки. Машину на маршруте сопровождают несколько бойцов. Еще один из военнослужащих - всегда внутри кузова рядом с письмами и документами. Ничего не должно сказаться на скорости доставки."Развернутая сеть фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации обеспечивает доставку почтовых отправлений в подразделения, в которых военнослужащие выполняют задачи", - сообщили в военном ведомстве.Родственники военнослужащих могут отправить письмо через ближайшее отделение "Почты России" по адресу: "103400, город Москва-400, номер воинской части". Для уточнения номера воинской части можно позвонить или прийти в военкомат."Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва", - пояснил начальник управления фельдъегерско-почтовой связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ полковник Андрей Прикня.Через ближайшие отделения "Почты России" родственники также могут отправить посылки. В свою очередь, военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой - каждого военнослужащего обеспечивают конвертами и письменными принадлежностями."Доставляем письма и корреспонденцию, посылки на линию соприкосновения. Стараемся все это сделать очень быстро. Чтобы бойцы получили весточку от близких, от родных, чтобы они были рады, что их ждут дома", - рассказал военнослужащий обменного пункта Виталий.По словам начальника обменного пункта Константина, только за вчера доставили бойцам около тысячи конвертов

https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836407641.html

https://ria.ru/20221202/pomosch-1835923118.html

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безопасность, россия, почта россии