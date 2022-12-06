https://ria.ru/20221206/pochta-1836550751.html
Минобороны России показало работу доставки почты на передовую
Минобороны России показало работу доставки почты на передовую - РИА Новости, 06.12.2022
Минобороны России показало работу доставки почты на передовую
Минобороны России показало кадры работы почтовой доставки отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T05:27
2022-12-06T05:27
2022-12-06T09:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
почта россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834410162_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_780448798844806b172e308a9eaab93e.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры работы почтовой доставки отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции.На кадрах - работа военнослужащих фельдъегерско-почтовой связи: выезд с письмами в зону спецоперации, развоз отправлений, обращения родственников военнослужащих в военкоматы для уточнения адресов доставки. Машину на маршруте сопровождают несколько бойцов. Еще один из военнослужащих - всегда внутри кузова рядом с письмами и документами. Ничего не должно сказаться на скорости доставки."Развернутая сеть фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации обеспечивает доставку почтовых отправлений в подразделения, в которых военнослужащие выполняют задачи", - сообщили в военном ведомстве.Родственники военнослужащих могут отправить письмо через ближайшее отделение "Почты России" по адресу: "103400, город Москва-400, номер воинской части". Для уточнения номера воинской части можно позвонить или прийти в военкомат."Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва", - пояснил начальник управления фельдъегерско-почтовой связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ полковник Андрей Прикня.Через ближайшие отделения "Почты России" родственники также могут отправить посылки. В свою очередь, военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой - каждого военнослужащего обеспечивают конвертами и письменными принадлежностями."Доставляем письма и корреспонденцию, посылки на линию соприкосновения. Стараемся все это сделать очень быстро. Чтобы бойцы получили весточку от близких, от родных, чтобы они были рады, что их ждут дома", - рассказал военнослужащий обменного пункта Виталий.По словам начальника обменного пункта Константина, только за вчера доставили бойцам около тысячи конвертов
https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836407641.html
https://ria.ru/20221202/pomosch-1835923118.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834410162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_648672c999b2bf44a428598f562826cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, почта россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Почта России
05:27 06.12.2022 (обновлено: 09:24 06.12.2022)
Минобороны России показало работу доставки почты на передовую
Минобороны России показало работу доставки почты военнослужащим на передовой
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры работы почтовой доставки отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции.
На кадрах - работа военнослужащих фельдъегерско-почтовой связи: выезд с письмами в зону спецоперации, развоз отправлений, обращения родственников военнослужащих в военкоматы для уточнения адресов доставки. Машину на маршруте сопровождают несколько бойцов. Еще один из военнослужащих - всегда внутри кузова рядом с письмами и документами. Ничего не должно сказаться на скорости доставки.
"Развернутая сеть фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации обеспечивает доставку почтовых отправлений в подразделения, в которых военнослужащие выполняют задачи", - сообщили в военном ведомстве.
Родственники военнослужащих могут отправить письмо через ближайшее отделение "Почты России
" по адресу: "103400, город Москва-400, номер воинской части". Для уточнения номера воинской части можно позвонить или прийти в военкомат.
"Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва", - пояснил начальник управления фельдъегерско-почтовой связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ полковник Андрей Прикня.
Через ближайшие отделения "Почты России" родственники также могут отправить посылки. В свою очередь, военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой - каждого военнослужащего обеспечивают конвертами и письменными принадлежностями.
"Доставляем письма и корреспонденцию, посылки на линию соприкосновения. Стараемся все это сделать очень быстро. Чтобы бойцы получили весточку от близких, от родных, чтобы они были рады, что их ждут дома", - рассказал военнослужащий обменного пункта Виталий.
По словам начальника обменного пункта Константина, только за вчера доставили бойцам около тысячи конвертов