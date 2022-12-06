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Эсеры предложили ввести тринадцатую пенсию - РИА Новости, 06.12.2022
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Эсеры предложили ввести тринадцатую пенсию
Эсеры предложили ввести тринадцатую пенсию - РИА Новости, 06.12.2022
Эсеры предложили ввести тринадцатую пенсию
"Справедливая Россия — За правду" подготовила законопроект, которым предлагается выплачивать пенсионерам дополнительную страховую пенсию по старости в декабре,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:54
2022-12-06T13:54
общество
пенсия
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" подготовила законопроект, которым предлагается выплачивать пенсионерам дополнительную страховую пенсию по старости в декабре, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости."Согласно предложенному законопроекту каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая "тринадцатая пенсия")", — сообщается в пояснительной записке. Проектом также предлагается снизить до 70 лет возраст, необходимый для установления двукратного увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии."Предложенные поправки предусматривают также двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет (а не 80 лет – как в действующей редакции закона)", — уточняется в пояснительной записке. Согласно пояснительной записке к проекту, данные меры будут способствовать восстановлению социальной справедливости.Как сказано в финансово-экономическом обосновании (документ имеется в распоряжении РИА Новости), в случае принятия законопроекта на реализацию норм потребуется 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей. "Число пенсионеров, получающих пенсию по старости, составляет 35 миллионов 357 тысяч человек, при этом средняя пенсия по старости составляет 18 521 рублей. Таким образом, реализация законопроекта в части выплаты "тринадцатой пенсии" потребует порядка 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей", - сказано в документе.Согласно документу, реализация положений законопроекта о двукратном увеличении фиксированной выплаты, которая по законодательству составляет 6044 тысячи рублей, к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет, сейчас такую доплату получают пенсионеры старше 80 лет, потребует дополнительных расходов в размере порядка 53 миллиарда 947 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221204/pensii-1836157553.html
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общество, пенсия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"
Общество, Пенсия, Госдума РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду"
13:54 06.12.2022
 
Эсеры предложили ввести тринадцатую пенсию

Эсеры подготовили законопроект о тринадцатой страховой пенсии по старости в декабре

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР в Москве
Информационный стенд в ПФР в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" подготовила законопроект, которым предлагается выплачивать пенсионерам дополнительную страховую пенсию по старости в декабре, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.
"Согласно предложенному законопроекту каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая "тринадцатая пенсия")", — сообщается в пояснительной записке. Проектом также предлагается снизить до 70 лет возраст, необходимый для установления двукратного увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии.
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"Предложенные поправки предусматривают также двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет (а не 80 лет – как в действующей редакции закона)", — уточняется в пояснительной записке. Согласно пояснительной записке к проекту, данные меры будут способствовать восстановлению социальной справедливости.
Как сказано в финансово-экономическом обосновании (документ имеется в распоряжении РИА Новости), в случае принятия законопроекта на реализацию норм потребуется 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей. "Число пенсионеров, получающих пенсию по старости, составляет 35 миллионов 357 тысяч человек, при этом средняя пенсия по старости составляет 18 521 рублей. Таким образом, реализация законопроекта в части выплаты "тринадцатой пенсии" потребует порядка 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей", - сказано в документе.
Согласно документу, реализация положений законопроекта о двукратном увеличении фиксированной выплаты, которая по законодательству составляет 6044 тысячи рублей, к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет, сейчас такую доплату получают пенсионеры старше 80 лет, потребует дополнительных расходов в размере порядка 53 миллиарда 947 миллионов рублей.
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