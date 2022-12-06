https://ria.ru/20221206/patriarkh-1836779458.html

Патриарх Кирилл призвал молиться за Россию

Патриарх Кирилл призвал молиться за Россию - РИА Новости, 06.12.2022

Патриарх Кирилл призвал молиться за Россию

Нужно молиться, чтобы Господь "отвел страдания и скорби" от России в период "непростых отношений с рядом стран", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:02

2022-12-06T19:02

2022-12-06T19:11

религия

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

общество

переделкино

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Нужно молиться, чтобы Господь "отвел страдания и скорби" от России в период "непростых отношений с рядом стран", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Александро-Невском скиту в подмосковном Переделкине."Вспоминая святого благоверного князя Александра Невского, мы возносим молитвы, чтобы он, предстоя Господу, защитил и сегодня страну нашу. Мы вошли в полосу очень непростых отношений с целым рядом стран, и дай Бог, чтобы милость Божия отвела от Отечества нашего страдания и скорби, отвратила тяжелейшие последствия для национальной жизни", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводятся на сайте РПЦ.Он отметил, что сегодня православные сталкиваются "с опасной силой, могущей радикально повлиять на духовную жизнь народа". "Верим, что молитвами святого благоверного князя Александра Невского Господь и сегодня защитит Отечество наше, сохранит всех нас в мире. Всех нас, то есть всех людей по одну и по другую сторону границ, потому что не может быть мира в одном месте, когда идет тяжелая война в другом", - сказал предстоятель Русской церкви.Он напомнил, что во времена святого страна была оккупирована татаро-монголами, и святому князю Александру, "как и всем русским князьям, приходилось ездить к хану, привозить подарки"."Почему же он не вступил в борьбу с татаро-монголами? Конечно, потому, что сила новгородской дружины была несоизмерима с силой восточной армии, но еще и потому, что князь Александр Невский, несмотря на свой молодой возраст, сумел прозреть, откуда исходит настоящая опасность. Восточные завоеватели интересовались только материальным фактором. Им нужна была дань, и они ее собирали, но они совсем не вмешивались во внутреннюю жизнь. А вот тем, кто пришел с Запада, была нужна не наша дань — им были нужны наши души, наш разум, наша политическая воля", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, победа Невского над Шведами оградила землю Русскую "от оккупации, которая могла нанести урон ее духовной жизни".Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.

https://ria.ru/20221106/smert-1829503465.html

https://ria.ru/20221101/molitvy-1828303443.html

https://ria.ru/20221006/patriarkh-1822103551.html

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Владимир Лаврентьев

россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, общество, переделкино