https://ria.ru/20221206/pamyatniki-1836725625.html

В Днепропетровске советские памятники свезут на коммунальное предприятие

В Днепропетровске советские памятники свезут на коммунальное предприятие - РИА Новости, 06.12.2022

В Днепропетровске советские памятники свезут на коммунальное предприятие

Установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль", сообщил мэр города РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:45

2022-12-06T16:45

2022-12-06T16:45

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль", сообщил мэр города Борис Филатов.Градоначальник заметил, что городские власти требовали от министерства культуры Украины пересмотреть статус объектов культурного наследия, связанных Россией и СССР, но так и не получили ответа, поэтому и было принято решение о переносе памятников на временное хранение. При этом Филатов заявил, что ожидает появления "очередных уголовных дел за самоуправство и снос памятников культурного наследия".Филатов также опубликовал фотографию решения исполкома, заверенного его подписью.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221204/pamyatnik-1836269983.html

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в мире, борис филатов, сергей лавров, россия, украина, днепропетровск