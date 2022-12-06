В Днепропетровске советские памятники свезут на коммунальное предприятие
Мэр Днепропетровска Филатов: советские памятники свезут на коммунальное предприятие
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль", сообщил мэр города Борис Филатов.
"Сегодня исполком горсовета Днепра (украинский официальный вариант названия областного центра - ред.) самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль", - написал Филатов в своем Telegram-канале.
Градоначальник заметил, что городские власти требовали от министерства культуры Украины пересмотреть статус объектов культурного наследия, связанных Россией и СССР, но так и не получили ответа, поэтому и было принято решение о переносе памятников на временное хранение. При этом Филатов заявил, что ожидает появления "очередных уголовных дел за самоуправство и снос памятников культурного наследия".Филатов также опубликовал фотографию решения исполкома, заверенного его подписью.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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