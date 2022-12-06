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В Днепропетровске советские памятники свезут на коммунальное предприятие - РИА Новости, 06.12.2022
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В Днепропетровске советские памятники свезут на коммунальное предприятие
В Днепропетровске советские памятники свезут на коммунальное предприятие - РИА Новости, 06.12.2022
В Днепропетровске советские памятники свезут на коммунальное предприятие
Установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль", сообщил мэр города РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:45
2022-12-06T16:45
в мире
борис филатов
сергей лавров
россия
украина
днепропетровск
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль", сообщил мэр города Борис Филатов.Градоначальник заметил, что городские власти требовали от министерства культуры Украины пересмотреть статус объектов культурного наследия, связанных Россией и СССР, но так и не получили ответа, поэтому и было принято решение о переносе памятников на временное хранение. При этом Филатов заявил, что ожидает появления "очередных уголовных дел за самоуправство и снос памятников культурного наследия".Филатов также опубликовал фотографию решения исполкома, заверенного его подписью.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, борис филатов, сергей лавров, россия, украина, днепропетровск
В мире, Борис Филатов, Сергей Лавров, Россия, Украина, Днепропетровск
16:45 06.12.2022
 
В Днепропетровске советские памятники свезут на коммунальное предприятие

Мэр Днепропетровска Филатов: советские памятники свезут на коммунальное предприятие

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль", сообщил мэр города Борис Филатов.
"Сегодня исполком горсовета Днепра (украинский официальный вариант названия областного центра - ред.) самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль", - написал Филатов в своем Telegram-канале.
Градоначальник заметил, что городские власти требовали от министерства культуры Украины пересмотреть статус объектов культурного наследия, связанных Россией и СССР, но так и не получили ответа, поэтому и было принято решение о переносе памятников на временное хранение. При этом Филатов заявил, что ожидает появления "очередных уголовных дел за самоуправство и снос памятников культурного наследия".Филатов также опубликовал фотографию решения исполкома, заверенного его подписью.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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В миреБорис ФилатовСергей ЛавровРоссияУкраинаДнепропетровск
 
 
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