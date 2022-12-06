За снос памятников СССР не надо отчитываться перед ООН, заявил мэр Вильнюса
Мэр Вильнюса заявил, что для сноса памятников советским воинам не нужно разрешение ООН
© Sputnik / Владислав АдамовскийМемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе
© Sputnik / Владислав Адамовский
Мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что для сноса стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище не нужно разрешения от ООН и городское самоуправление не должно отчитываться перед организацией.
Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начался во вторник. Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса заявил, что снос начнется в ноябре, несмотря на рекомендации ООН.
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"Разрешение самоуправления (на снос - ред.) есть. Не только разрешение, но и указ. А каких-то других разрешений не нужно. Если мы все еще представляем себе, что ООН - это какой-то псевдо-Советский Союз, от которого якобы надо получать разрешения, то это не так. ООН - это место, где люди разговаривают, обсуждают разные вопросы... Я очень рад, что мы не должны отчитываться перед ООН", - сказал Шимашюс на пресс-конференции на Антакальнисском кладбище. Трансляцию вел портал LRT.
Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.