https://ria.ru/20221206/pamyatniki-1836667830.html

За снос памятников СССР не надо отчитываться перед ООН, заявил мэр Вильнюса

За снос памятников СССР не надо отчитываться перед ООН, заявил мэр Вильнюса - РИА Новости, 06.12.2022

За снос памятников СССР не надо отчитываться перед ООН, заявил мэр Вильнюса

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что для сноса стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище не нужно разрешения от ООН и городское... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:32

2022-12-06T14:32

2022-12-06T14:32

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что для сноса стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище не нужно разрешения от ООН и городское самоуправление не должно отчитываться перед организацией.Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начался во вторник. Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса заявил, что снос начнется в ноябре, несмотря на рекомендации ООН."Разрешение самоуправления (на снос - ред.) есть. Не только разрешение, но и указ. А каких-то других разрешений не нужно. Если мы все еще представляем себе, что ООН - это какой-то псевдо-Советский Союз, от которого якобы надо получать разрешения, то это не так. ООН - это место, где люди разговаривают, обсуждают разные вопросы... Я очень рад, что мы не должны отчитываться перед ООН", - сказал Шимашюс на пресс-конференции на Антакальнисском кладбище. Трансляцию вел портал LRT.Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.

https://ria.ru/20221204/pamyatnik-1836269983.html

https://ria.ru/20221205/orosnik-1836509722.html

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в мире, ремигиюс шимашюс, литва, вильнюс, оон, россия