https://ria.ru/20221206/otsenka-1836773001.html

Посольство России призвало оценить снос воинского мемориала в Литве

Посольство России призвало оценить снос воинского мемориала в Литве - РИА Новости, 06.12.2022

Посольство России призвало оценить снос воинского мемориала в Литве

Посольство России в Литве призвало международные организации дать оценку сносу мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, несмотря на... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:49

2022-12-06T18:49

2022-12-06T18:49

в мире

литва

вильнюс

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821909825_0:58:1344:814_1920x0_80_0_0_6c4a217876cf3ba8dda9bc917805b94c.png

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посольство России в Литве призвало международные организации дать оценку сносу мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, несмотря на возражения ООН.Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начался во вторник. Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса заявил, что для сноса памятников не нужно дополнительных разрешений, потому что самоуправление "не обязано отчитываться перед ООН"."Демонтаж шести скульптур Мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе – кульминация проводимой литовскими властями остервенелой линии на уничтожение памяти о подвиге героев, ценой своей жизни освободивших Литву и Европу от нацизма... Подобное варварское глумление над павшими у любого нормального человека вызывает исключительно чувства глубокого презрения и праведного возмущения", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.Посольство подчеркнуло, что "литовская правящая верхушка проигнорировала не только мнение значительной части собственного населения, выступающего против этого циничного акта, но и решение Комитета ООН по правам человека, запретившего демонтаж памятника"."В своем правовом нигилизме местные чиновники договорились до того, что Всемирная организация им-де вообще не указ. Призываем международные и общественные организации дать оценку такому демонстративному пренебрежению решениями органа ООН", - отметили в дипмиссии.По словам посольства, "таким образом функционеры-временщики в Литве с нездоровым азартом, достойным лучшего применения, под разными предлогами спешат поскорее избавиться от любого вызывающего у них нервные судороги напоминания о тех, кому нынешние поколения живущих в прибалтийской республике обязаны – ни много ни мало – самим своим существованием".Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.

https://ria.ru/20221124/pamyatniki-1834007822.html

https://ria.ru/20221030/monument-1827969537.html

https://ria.ru/20220825/litva-1812020227.html

литва

вильнюс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, вильнюс, россия, оон