https://ria.ru/20221206/otklyucheniya-1836648353.html
Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие
Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие - РИА Новости, 06.12.2022
Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие
В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что одно предприятие отключили от энергосистемы из-за повреждений. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:41
2022-12-06T13:41
2022-12-06T13:41
в мире
украина
одесская область
дтэк
денис шмыгаль
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что одно предприятие отключили от энергосистемы из-за повреждений.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях."... Пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго.... Повреждены оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе", - говорится в сообщении на сайте компании.В ДТЭК отметили, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий. По информации компании, для безопасности "на объектах находятся только критически необходимые сотрудники", остальной персонал работает в удаленном режиме.
https://ria.ru/20221206/cherkasskaya-1836646540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесская область, дтэк, денис шмыгаль
В мире, Украина, Одесская область, ДТЭК, Денис Шмыгаль
Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие
Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие из-за повреждений
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что одно предприятие отключили от энергосистемы из-за повреждений.
В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль
подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях
.
"... Пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго.... Повреждены оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе", - говорится в сообщении на сайте компании.
В ДТЭК отметили, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий. По информации компании, для безопасности "на объектах находятся только критически необходимые сотрудники", остальной персонал работает в удаленном режиме.