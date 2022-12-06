https://ria.ru/20221206/otklyucheniya-1836648353.html

Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие

Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие - РИА Новости, 06.12.2022

Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие

В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что одно предприятие отключили от энергосистемы из-за повреждений. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:41

2022-12-06T13:41

2022-12-06T13:41

в мире

украина

одесская область

дтэк

денис шмыгаль

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что одно предприятие отключили от энергосистемы из-за повреждений.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях."... Пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго.... Повреждены оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе", - говорится в сообщении на сайте компании.В ДТЭК отметили, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий. По информации компании, для безопасности "на объектах находятся только критически необходимые сотрудники", остальной персонал работает в удаленном режиме.

https://ria.ru/20221206/cherkasskaya-1836646540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, одесская область, дтэк, денис шмыгаль