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Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие - РИА Новости, 06.12.2022
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Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие
Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие - РИА Новости, 06.12.2022
Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие
В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что одно предприятие отключили от энергосистемы из-за повреждений. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:41
2022-12-06T13:41
в мире
украина
одесская область
дтэк
денис шмыгаль
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что одно предприятие отключили от энергосистемы из-за повреждений.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях."... Пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго.... Повреждены оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе", - говорится в сообщении на сайте компании.В ДТЭК отметили, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий. По информации компании, для безопасности "на объектах находятся только критически необходимые сотрудники", остальной персонал работает в удаленном режиме.
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в мире, украина, одесская область, дтэк, денис шмыгаль
В мире, Украина, Одесская область, ДТЭК, Денис Шмыгаль
13:41 06.12.2022
 
Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие

Украинская энергокомпания ДТЭК отключила от системы одно предприятие из-за повреждений

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что одно предприятие отключили от энергосистемы из-за повреждений.
В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
"... Пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго.... Повреждены оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе", - говорится в сообщении на сайте компании.
В ДТЭК отметили, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий. По информации компании, для безопасности "на объектах находятся только критически необходимые сотрудники", остальной персонал работает в удаленном режиме.
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В миреУкраинаОдесская областьДТЭКДенис Шмыгаль
 
 
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