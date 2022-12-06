https://ria.ru/20221206/oruzhie-1836603124.html

Польша получила первую партию корейских танков K2 и САУ K9A1

Польша получила первую партию корейских танков K2 и САУ K9A1 - РИА Новости, 06.12.2022

Польша получила первую партию корейских танков K2 и САУ K9A1

Польша получила из Южной Кореи первую партию танков K2 и самоходных гаубиц K9A1. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:53

2022-12-06T11:53

2022-12-06T11:53

в мире

технологии

польша

южная корея

анджей дуда

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 6 дек — РИА Новости. Польша получила из Южной Кореи первую партию танков K2 и самоходных гаубиц K9A1.Торжественную церемонию получения бронетехники в порту Гдыни транслирует Польское телевидение.Ранее Польша подписала контракты на покупку в Южной Корее 1000 танков K2, 672 самоходных гаубиц K9A1, трех эскадрилий истребителей FA-50, 288 реактивных артиллерийских систем K239 Chunmoo.Во вторник в гдыньский порт для участия в торжественной церемонии получения танков и САУ прибыли президент Польши Анджей Дуда и вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак."Десять первых танков прибыли в нашу страну. Скоро они поедут в воинские части", - сказал Дуда. Он добавил, что вместе с танками в Польшу прибыли 24 САУ K9A1.При этом Дуда отметил, что Польша будет принимать участие в обслуживании и производстве закупленной техники. "Я рад, что благодаря началу, собственно говоря, этой программы поставок в будущем мы будем вместе производить танки и мы будем вместе проводить сервис, а может быть также и производить самолеты", - сказал он.

https://ria.ru/20221206/polsha-1836553546.html

https://ria.ru/20221206/kndr-1836551406.html

польша

южная корея

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в мире, технологии, польша, южная корея, анджей дуда, мариуш блащак