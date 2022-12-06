https://ria.ru/20221206/opera-1836602530.html

Оперу из Якутии покажут на сцене Большого театра

Оперу из Якутии покажут на сцене Большого театра - РИА Новости, 06.12.2022

Оперу из Якутии покажут на сцене Большого театра

На Новой сцене Большого театра во вторник покажут оперу "Ньюргун Боотур" Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия), сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:33

2022-12-06T13:33

2022-12-06T13:33

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На Новой сцене Большого театра во вторник покажут оперу "Ньюргун Боотур" Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия), сообщили РИА Новости в пресс- службе ГАБТа. Гастроли посвящены 100-летию Якутской АССР и Году культурного наследия народов России.Спектакль Марка Жиркова и Генриха Литинского вышел в 1947 году, когда отмечалось 25-летие Якутской автономии.Нынешняя постановка — шестая по счету. Мифологическое содержание оперы, в котором заключена квинтэссенция эпического наследия народов саха в сочетании с профессиональной композиторской техникой музыкальной партитуры способствовало долгой сценической жизни первого произведения якутской музыкальной культуры. Для реализации этого масштабного национального проекта с обилием действующих лиц, множеством массовых хоровых и балетных сцен был приглашен известный драматический режиссер, худрук Театра Олонхо Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов.В творческую команду создателей спектакля входят художники Михаил Егоров, Сардаана Федотова, режиссер Руслан Тараховский, дирижер из Москвы Константин Хватынец. Всего в постановке только артистов 180 человек.Первая версия спектакля была связана с развитием государственности Саха, объединяющей народы Якутии в одно целое. На примере нынешней постановки Борисов хочет развернуть якутское олонхо до масштабов, охватывающих разные мировые культуры на основе своей этнической принадлежности к культуре саха.Борисов продумал решение исполнения оперных партий, близких к классическому (европейскому) стилю, в оригинальном соединении с уникальной манерой звукоизвлечения "кылысах" в тойуках (песнопениях), характерного для положительных героев олонхо.

https://ria.ru/20221205/gergiev-1836344136.html

https://ria.ru/20221206/teatral-1836590277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, республика саха (якутия), большой театр, россия, москва