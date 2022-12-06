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Оперу из Якутии покажут на сцене Большого театра - РИА Новости, 06.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221206/opera-1836602530.html
Оперу из Якутии покажут на сцене Большого театра
Оперу из Якутии покажут на сцене Большого театра - РИА Новости, 06.12.2022
Оперу из Якутии покажут на сцене Большого театра
На Новой сцене Большого театра во вторник покажут оперу "Ньюргун Боотур" Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия), сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:33
2022-12-06T13:33
культура
новости культуры
театр
республика саха (якутия)
большой театр
россия
москва
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На Новой сцене Большого театра во вторник покажут оперу "Ньюргун Боотур" Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия), сообщили РИА Новости в пресс- службе ГАБТа. Гастроли посвящены 100-летию Якутской АССР и Году культурного наследия народов России.Спектакль Марка Жиркова и Генриха Литинского вышел в 1947 году, когда отмечалось 25-летие Якутской автономии.Нынешняя постановка — шестая по счету. Мифологическое содержание оперы, в котором заключена квинтэссенция эпического наследия народов саха в сочетании с профессиональной композиторской техникой музыкальной партитуры способствовало долгой сценической жизни первого произведения якутской музыкальной культуры. Для реализации этого масштабного национального проекта с обилием действующих лиц, множеством массовых хоровых и балетных сцен был приглашен известный драматический режиссер, худрук Театра Олонхо Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов.В творческую команду создателей спектакля входят художники Михаил Егоров, Сардаана Федотова, режиссер Руслан Тараховский, дирижер из Москвы Константин Хватынец. Всего в постановке только артистов 180 человек.Первая версия спектакля была связана с развитием государственности Саха, объединяющей народы Якутии в одно целое. На примере нынешней постановки Борисов хочет развернуть якутское олонхо до масштабов, охватывающих разные мировые культуры на основе своей этнической принадлежности к культуре саха.Борисов продумал решение исполнения оперных партий, близких к классическому (европейскому) стилю, в оригинальном соединении с уникальной манерой звукоизвлечения "кылысах" в тойуках (песнопениях), характерного для положительных героев олонхо.
https://ria.ru/20221205/gergiev-1836344136.html
https://ria.ru/20221206/teatral-1836590277.html
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новости культуры, театр, республика саха (якутия), большой театр, россия, москва
Культура, Новости культуры, Театр, Республика Саха (Якутия), Большой театр, Россия, Москва
13:33 06.12.2022
 
Оперу из Якутии покажут на сцене Большого театра

Оперу из Якутии "Ньюргун Боолтур" покажут на сцене Большого театра

© Фото : Государственный Театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суоруна ОмоллоонаОпера "Ньургун Боотур"
Опера Ньургун Боотур - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Государственный Театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На Новой сцене Большого театра во вторник покажут оперу "Ньюргун Боотур" Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия), сообщили РИА Новости в пресс- службе ГАБТа.
Гастроли посвящены 100-летию Якутской АССР и Году культурного наследия народов России.
Спектакль Марка Жиркова и Генриха Литинского вышел в 1947 году, когда отмечалось 25-летие Якутской автономии.
Нынешняя постановка — шестая по счету. Мифологическое содержание оперы, в котором заключена квинтэссенция эпического наследия народов саха в сочетании с профессиональной композиторской техникой музыкальной партитуры способствовало долгой сценической жизни первого произведения якутской музыкальной культуры.
Для реализации этого масштабного национального проекта с обилием действующих лиц, множеством массовых хоровых и балетных сцен был приглашен известный драматический режиссер, худрук Театра Олонхо Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов.
В творческую команду создателей спектакля входят художники Михаил Егоров, Сардаана Федотова, режиссер Руслан Тараховский, дирижер из Москвы Константин Хватынец. Всего в постановке только артистов 180 человек.
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Первая версия спектакля была связана с развитием государственности Саха, объединяющей народы Якутии в одно целое. На примере нынешней постановки Борисов хочет развернуть якутское олонхо до масштабов, охватывающих разные мировые культуры на основе своей этнической принадлежности к культуре саха.
Борисов продумал решение исполнения оперных партий, близких к классическому (европейскому) стилю, в оригинальном соединении с уникальной манерой звукоизвлечения "кылысах" в тойуках (песнопениях), характерного для положительных героев олонхо.
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