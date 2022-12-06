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Одноклассники добавили новые возможности в сервисе "Сообщения" - РИА Новости, 06.12.2022
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Одноклассники добавили новые возможности в сервисе "Сообщения"
Одноклассники добавили новые возможности в сервисе "Сообщения" - РИА Новости, 06.12.2022
Одноклассники добавили новые возможности в сервисе "Сообщения"
Одноклассники представили обновленный функционал для общения в соцсети. Пользователи получили новый способ для выражения своих эмоций и возможность настраивать... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:27
2022-12-06T13:27
одноклассники.ru
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Одноклассники представили обновленный функционал для общения в соцсети. Пользователи получили новый способ для выражения своих эмоций и возможность настраивать внешний вид сервиса в соответствии с личными предпочтениями. Реакции помогут быстро отреагировать на сообщения собеседника. В первый день запуска пользователи поставили более 100 тысяч реакций: самым популярным стал эмодзи "класс" – его выбирали в половине случаев. В будущем набор эмодзи, доступных в виде реакций, будет дополняться в зависимости от запросов аудитории и частоты использования. Теперь пользователи ОК теперь могут форматировать текст в сообщениях: расставить акценты с помощью заголовков и стилей шрифтов в переписке, добавить гиперссылки, выделить важную информацию красным цветом. Также ОК добавили выбор фона переписки как для определенного чата, так и для всех чатов одновременно. Установить фон из списка можно на всех платформах, а на iOS и Android – еще и выбрать собственные изображения для фона из галереи. Кроме того, для более комфортного чтения и экономии заряда устройства в соцсети можно установить темную тему в сообщениях. Функция доступна на всех платформах.
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одноклассники.ru
Одноклассники.ru
13:27 06.12.2022
 

Одноклассники добавили новые возможности в сервисе "Сообщения"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети "Одноклассники"
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Одноклассники представили обновленный функционал для общения в соцсети. Пользователи получили новый способ для выражения своих эмоций и возможность настраивать внешний вид сервиса в соответствии с личными предпочтениями.
Реакции помогут быстро отреагировать на сообщения собеседника. В первый день запуска пользователи поставили более 100 тысяч реакций: самым популярным стал эмодзи "класс" – его выбирали в половине случаев. В будущем набор эмодзи, доступных в виде реакций, будет дополняться в зависимости от запросов аудитории и частоты использования.
Номинанты юбилейной премии Самый ОК
Вчера, 15:56
Одноклассники объявили номинантов юбилейной премии "Самый ОК"
Теперь пользователи ОК теперь могут форматировать текст в сообщениях: расставить акценты с помощью заголовков и стилей шрифтов в переписке, добавить гиперссылки, выделить важную информацию красным цветом.
Также ОК добавили выбор фона переписки как для определенного чата, так и для всех чатов одновременно. Установить фон из списка можно на всех платформах, а на iOS и Android – еще и выбрать собственные изображения для фона из галереи.
Кроме того, для более комфортного чтения и экономии заряда устройства в соцсети можно установить темную тему в сообщениях. Функция доступна на всех платформах.
 
Одноклассники.ru
 
 
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