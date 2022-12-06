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Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов
Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов
Украинские войска обстреляли Ленинский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:43
2022-12-06T21:43
2022-12-06T21:43
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.35 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 19.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив восемь снарядов