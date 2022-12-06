https://ria.ru/20221206/obstrel-1836711580.html

В Донецке из-за обстрелов сгорели несколько домов и 12 павильонов на рынке

В Донецке из-за обстрелов сгорели несколько домов и 12 павильонов на рынке - РИА Новости, 06.12.2022

В Донецке из-за обстрелов сгорели несколько домов и 12 павильонов на рынке

Многоквартирные дома получили урон, 12 павильонов Крытого рынка сгорели из-за обстрелов украинскими войсками Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:05

2022-12-06T16:05

2022-12-06T16:05

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

донецк

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834694714_0:210:3098:1953_1920x0_80_0_0_88b5a28e73c5c8029db5ca6df7970368.jpg

ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Многоквартирные дома получили урон, 12 павильонов Крытого рынка сгорели из-за обстрелов украинскими войсками Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Зафиксированы разрушения в многоквартирных жилых домах по улице 50 лет СССР, Челюскинцев, Ватутина – выбито остекление окон, повреждены кровли и балконы... На Крытом рынке сгорело 12 торговых павильонов и два автомобиля", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221206/donetsk-1836704377.html

донецкая народная республика

донецк

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, ссср