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В Донецке из-за обстрелов сгорели несколько домов и 12 павильонов на рынке - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/obstrel-1836711580.html
В Донецке из-за обстрелов сгорели несколько домов и 12 павильонов на рынке
В Донецке из-за обстрелов сгорели несколько домов и 12 павильонов на рынке - РИА Новости, 06.12.2022
В Донецке из-за обстрелов сгорели несколько домов и 12 павильонов на рынке
Многоквартирные дома получили урон, 12 павильонов Крытого рынка сгорели из-за обстрелов украинскими войсками Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:05
2022-12-06T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
ссср
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Многоквартирные дома получили урон, 12 павильонов Крытого рынка сгорели из-за обстрелов украинскими войсками Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Зафиксированы разрушения в многоквартирных жилых домах по улице 50 лет СССР, Челюскинцев, Ватутина – выбито остекление окон, повреждены кровли и балконы... На Крытом рынке сгорело 12 торговых павильонов и два автомобиля", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836704377.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, ссср
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк, СССР
16:05 06.12.2022
 
В Донецке из-за обстрелов сгорели несколько домов и 12 павильонов на рынке

Кулемзин: в Донецке из-за обстрелов сгорели несколько домов и 12 павильонов Крытого рынка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитый уличный фонарь в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитый уличный фонарь в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитый уличный фонарь в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Многоквартирные дома получили урон, 12 павильонов Крытого рынка сгорели из-за обстрелов украинскими войсками Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Зафиксированы разрушения в многоквартирных жилых домах по улице 50 лет СССР, Челюскинцев, Ватутина – выбито остекление окон, повреждены кровли и балконы... На Крытом рынке сгорело 12 торговых павильонов и два автомобиля", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".
Город в дыму, или Донецк после серии ударов Градами - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
15:49Специальная военная операция на Украине
Два человека погибли при обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаДонецкСССР
 
 
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