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ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и два поселка в ДНР
ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и два поселка в ДНР - РИА Новости, 06.12.2022
ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку, Майорск и Широкую Балку, выпустив в общей сложности 30 снарядов и мин, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:35
2022-12-06T14:35
2022-12-06T14:35
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
горловка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку, Майорск и Широкую Балку, выпустив в общей сложности 30 снарядов и мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 12.05 было выпущено еще три натовских снаряда по указанному району Макеевки.Ведомство также уточнило, что в 11.55 украинские военные выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по селу Майорск, в 12.45 – семь снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Широкая Балка и в 13.15 – пять снарядов такого же калибра по поселку шахты Изотова в Горловке.О последствиях обстрелов пока не сообщалось.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836666592.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, макеевка, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и два поселка в ДНР
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку, Майорск и Широкую Балку