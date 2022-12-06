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Украинские снаряды попали в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/obstrel-1836652561.html
Украинские снаряды попали в жилой дом в Донецке
Украинские снаряды попали в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские снаряды попали в жилой дом в Донецке
Украинские снаряды попали в жилой дом в центре Донецка около здания администрации и центральной библиотеки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:54
2022-12-06T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Украинские снаряды попали в жилой дом в центре Донецка около здания администрации и центральной библиотеки, передает корреспондент РИА Новости.В здании выбиты стекла, повреждены стены и балконы. Улица перед домом завалена обломками металлоконструкций, битым стеклом, шифером, среди которых можно видеть фрагменты реактивных снарядов.Рядом с местом удара также находятся музей и детский сад.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска во вторник выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 реактивных снарядов из РСЗО "Град". Задеты храм, дворец спорта, музей, университет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221206/zaes-1836648190.html
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Обстрел центра Донецка: горящие машины, выбитые окна и полуразрушенные здания
Обстрел центра Донецка: горящие машины, выбитые окна и полуразрушенные здания
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
13:54 06.12.2022 (обновлено: 14:05 06.12.2022)
 
Украинские снаряды попали в жилой дом в Донецке

Снаряды ВСУ попали в жилой дом у здания администрации в Донецке

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Украинские снаряды попали в жилой дом в центре Донецка около здания администрации и центральной библиотеки, передает корреспондент РИА Новости.
В здании выбиты стекла, повреждены стены и балконы. Улица перед домом завалена обломками металлоконструкций, битым стеклом, шифером, среди которых можно видеть фрагменты реактивных снарядов.
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Шойгу объяснил, зачем ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС
Рядом с местом удара также находятся музей и детский сад.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска во вторник выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 реактивных снарядов из РСЗО "Град". Задеты храм, дворец спорта, музей, университет.
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В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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