https://ria.ru/20221206/obstrel-1836652561.html
Украинские снаряды попали в жилой дом в Донецке
Украинские снаряды попали в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские снаряды попали в жилой дом в Донецке
Украинские снаряды попали в жилой дом в центре Донецка около здания администрации и центральной библиотеки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:54
2022-12-06T13:54
2022-12-06T14:05
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Украинские снаряды попали в жилой дом в центре Донецка около здания администрации и центральной библиотеки, передает корреспондент РИА Новости.В здании выбиты стекла, повреждены стены и балконы. Улица перед домом завалена обломками металлоконструкций, битым стеклом, шифером, среди которых можно видеть фрагменты реактивных снарядов.Рядом с местом удара также находятся музей и детский сад.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска во вторник выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 реактивных снарядов из РСЗО "Град". Задеты храм, дворец спорта, музей, университет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221206/zaes-1836648190.html
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Обстрел центра Донецка: горящие машины, выбитые окна и полуразрушенные здания
Обстрел центра Донецка: горящие машины, выбитые окна и полуразрушенные здания
2022-12-06T13:54
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
13:54 06.12.2022 (обновлено: 14:05 06.12.2022)
Украинские снаряды попали в жилой дом в Донецке
Снаряды ВСУ попали в жилой дом у здания администрации в Донецке