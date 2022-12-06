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При обстреле Ворошиловского района Донецка пострадали четыре человека

При обстреле Ворошиловского района Донецка пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.12.2022

При обстреле Ворошиловского района Донецка пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:27

2022-12-06T13:27

2022-12-06T13:31

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили четырех мирных жителей в Ворошиловском районе Донецка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина