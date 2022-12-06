https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836726775.html

СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске

СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске - РИА Новости, 06.12.2022

СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске

Следователи возбудили уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия после стрельбы в Новошахтинске... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:51

2022-12-06T16:51

2022-12-06T16:51

происшествия

новошахтинск

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия после стрельбы в Новошахтинске Ростовской области, сообщил представитель СУСК по региону.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. Ведется розыск подозреваемого."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказал представитель ведомства журналистам.Расследование уголовного дела будет осуществляться следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

https://ria.ru/20221206/probka-1836722484.html

https://ria.ru/20221130/zaderzhanie-1835362276.html

новошахтинск

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новошахтинск, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)