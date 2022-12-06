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СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске - РИА Новости, 06.12.2022
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СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске
СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске - РИА Новости, 06.12.2022
СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске
Следователи возбудили уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия после стрельбы в Новошахтинске... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:51
2022-12-06T16:51
происшествия
новошахтинск
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия после стрельбы в Новошахтинске Ростовской области, сообщил представитель СУСК по региону.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. Ведется розыск подозреваемого."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказал представитель ведомства журналистам.Расследование уголовного дела будет осуществляться следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
https://ria.ru/20221206/probka-1836722484.html
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новошахтинск
россия
ростовская область
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происшествия, новошахтинск, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новошахтинск, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
16:51 06.12.2022
 
СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске

СК возбудил уголовное дело из-за стрельбы по полицейским в пригороде Новошахтинска

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия после стрельбы в Новошахтинске Ростовской области, сообщил представитель СУСК по региону.
Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. Ведется розыск подозреваемого.
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
16:36
В Новошахтинске, где неизвестный открыл стрельбу, образовалась пробка
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказал представитель ведомства журналистам.
Расследование уголовного дела будет осуществляться следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.
По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 17:26
В Москве грабитель открыл огонь по полицейским во время задержания
 
ПроисшествияНовошахтинскРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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