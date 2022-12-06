https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836726775.html
СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске
СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске - РИА Новости, 06.12.2022
СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске
Следователи возбудили уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия после стрельбы в Новошахтинске... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:51
2022-12-06T16:51
2022-12-06T16:51
происшествия
новошахтинск
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия после стрельбы в Новошахтинске Ростовской области, сообщил представитель СУСК по региону.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. Ведется розыск подозреваемого."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказал представитель ведомства журналистам.Расследование уголовного дела будет осуществляться следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
https://ria.ru/20221206/probka-1836722484.html
https://ria.ru/20221130/zaderzhanie-1835362276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новошахтинск, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новошахтинск, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после стрельбы в Новошахтинске
СК возбудил уголовное дело из-за стрельбы по полицейским в пригороде Новошахтинска
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия после стрельбы в Новошахтинске Ростовской области, сообщил представитель СУСК по региону.
Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. Ведется розыск подозреваемого.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказал представитель ведомства журналистам.
Расследование уголовного дела будет осуществляться следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.
По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.