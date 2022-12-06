https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836702992.html
Движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили после стрельбы
Движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили после стрельбы - РИА Новости, 06.12.2022
Движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили после стрельбы
Движение общественного транспорта в Новошахтинске Ростовской области в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:15
2022-12-06T15:15
2022-12-06T15:47
новошахтинск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Движение общественного транспорта в Новошахтинске Ростовской области в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено, сообщила администрация города.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен.Правоохранители ведут розыск подозреваемого. По данным источника РИА Новости, в нем задействован весь личный состав МВД Новошахтинска. Администрация города просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.
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РИА Новости
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новошахтинск, происшествия
Новошахтинск, Происшествия
15:15 06.12.2022 (обновлено: 15:47 06.12.2022)
Движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили после стрельбы
Администрация Новошахтинска: движение транспорта частично приостановили после стрельбы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Движение общественного транспорта в Новошахтинске Ростовской области в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено, сообщила администрация города.
Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен.
"В данный момент движение общественного транспорта в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено", - говорится в посте горадминистрации в соцсетях.
Правоохранители ведут розыск подозреваемого. По данным источника РИА Новости, в нем задействован весь личный состав МВД Новошахтинска. Администрация города просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.