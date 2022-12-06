https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836702992.html

Движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили после стрельбы

Движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили после стрельбы - РИА Новости, 06.12.2022

Движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили после стрельбы

Движение общественного транспорта в Новошахтинске Ростовской области в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:15

2022-12-06T15:15

2022-12-06T15:47

новошахтинск

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Движение общественного транспорта в Новошахтинске Ростовской области в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено, сообщила администрация города.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен.Правоохранители ведут розыск подозреваемого. По данным источника РИА Новости, в нем задействован весь личный состав МВД Новошахтинска. Администрация города просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.

https://ria.ru/20221125/strelba-1834254145.html

новошахтинск

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

новошахтинск, происшествия