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Движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили после стрельбы - РИА Новости, 06.12.2022
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Движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили после стрельбы
Движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили после стрельбы - РИА Новости, 06.12.2022
Движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили после стрельбы
Движение общественного транспорта в Новошахтинске Ростовской области в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:15
2022-12-06T15:47
новошахтинск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Движение общественного транспорта в Новошахтинске Ростовской области в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено, сообщила администрация города.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен.Правоохранители ведут розыск подозреваемого. По данным источника РИА Новости, в нем задействован весь личный состав МВД Новошахтинска. Администрация города просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.
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новошахтинск, происшествия
Новошахтинск, Происшествия
15:15 06.12.2022 (обновлено: 15:47 06.12.2022)
 
Движение транспорта в Новошахтинске частично приостановили после стрельбы

Администрация Новошахтинска: движение транспорта частично приостановили после стрельбы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Движение общественного транспорта в Новошахтинске Ростовской области в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено, сообщила администрация города.
Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен.
"В данный момент движение общественного транспорта в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский временно приостановлено", - говорится в посте горадминистрации в соцсетях.
Правоохранители ведут розыск подозреваемого. По данным источника РИА Новости, в нем задействован весь личный состав МВД Новошахтинска. Администрация города просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 16:01
Житель Владивостока, стрелявший из окна дома, сам пришел в полицию
 
НовошахтинскПроисшествия
 
 
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