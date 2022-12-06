https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836670419.html

В Новошахтинске призвали жителей покинуть улицы

В Новошахтинске призвали жителей покинуть улицы - РИА Новости, 06.12.2022

В Новошахтинске призвали жителей покинуть улицы

Администрация Новошахтинска Ростовской области просит жителей покинуть улицы и укрыться в помещениях после нападения неизвестного на полицейского. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:39

2022-12-06T14:39

2022-12-06T14:40

ростовская область

новошахтинск

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Администрация Новошахтинска Ростовской области просит жителей покинуть улицы и укрыться в помещениях после нападения неизвестного на полицейского.Как сообщала полиция, мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции ранен."В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим, в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.

https://ria.ru/20221206/politsiya-1836651529.html

ростовская область

новошахтинск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростовская область, новошахтинск, происшествия