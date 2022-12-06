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В Новошахтинске призвали жителей покинуть улицы - РИА Новости, 06.12.2022
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В Новошахтинске призвали жителей покинуть улицы
В Новошахтинске призвали жителей покинуть улицы - РИА Новости, 06.12.2022
В Новошахтинске призвали жителей покинуть улицы
Администрация Новошахтинска Ростовской области просит жителей покинуть улицы и укрыться в помещениях после нападения неизвестного на полицейского. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:39
2022-12-06T14:40
ростовская область
новошахтинск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Администрация Новошахтинска Ростовской области просит жителей покинуть улицы и укрыться в помещениях после нападения неизвестного на полицейского.Как сообщала полиция, мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции ранен."В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим, в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.
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ростовская область
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ростовская область, новошахтинск, происшествия
Ростовская область, Новошахтинск, Происшествия
14:39 06.12.2022 (обновлено: 14:40 06.12.2022)
 
В Новошахтинске призвали жителей покинуть улицы

Власти Новошахтинска просят жителей покинуть улицы после нападения мужчины на полицейских

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Администрация Новошахтинска Ростовской области просит жителей покинуть улицы и укрыться в помещениях после нападения неизвестного на полицейского.
Как сообщала полиция, мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции ранен.
"В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим, в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
13:52
В Ростовской области мужчина открыл огонь по полицейским
 
Ростовская областьНовошахтинскПроисшествия
 
 
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