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Новикомбанк стал участником программы "Промышленная ипотека" - РИА Новости, 06.12.2022
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Новикомбанк стал участником программы "Промышленная ипотека"
Новикомбанк стал участником программы "Промышленная ипотека" - РИА Новости, 06.12.2022
Новикомбанк стал участником программы "Промышленная ипотека"
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вошел в число участников госпрограммы "Промышленная ипотека", которая позволяет предприятиям получить льготное... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:54
2022-12-06T11:54
новости компаний - экономика
новикомбанк
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вошел в число участников госпрограммы "Промышленная ипотека", которая позволяет предприятиям получить льготное финансирование на приобретение и расширение производственных площадей, сообщает банк."Промышленная ипотека" была представлена на ПМЭФ-2022, а в ноябре Минпромторг отобрал 16 банков-участников программы, в число которых вошел Новикомбанк.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в сентябре утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке, от 3% до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства."В условиях возросшего давления на экономику России из-за беспрецедентных санкций своей приоритетной задачей банк видит реализацию проектов, направленных на ускоренное достижение технологического суверенитета и модернизацию экономики страны. "Промышленная ипотека" поможет российским компаниям, в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям, масштабировать свое производство и реализовать их стратегические задачи", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента Новикомбанка Светланы Фадеевой.
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новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, Россия
11:54 06.12.2022
 

Новикомбанк стал участником программы "Промышленная ипотека"

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вошел в число участников госпрограммы "Промышленная ипотека", которая позволяет предприятиям получить льготное финансирование на приобретение и расширение производственных площадей, сообщает банк.
"Промышленная ипотека" была представлена на ПМЭФ-2022, а в ноябре Минпромторг отобрал 16 банков-участников программы, в число которых вошел Новикомбанк.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в сентябре утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке, от 3% до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства.
"В условиях возросшего давления на экономику России из-за беспрецедентных санкций своей приоритетной задачей банк видит реализацию проектов, направленных на ускоренное достижение технологического суверенитета и модернизацию экономики страны. "Промышленная ипотека" поможет российским компаниям, в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям, масштабировать свое производство и реализовать их стратегические задачи", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента Новикомбанка Светланы Фадеевой.
 
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