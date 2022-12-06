https://ria.ru/20221206/novikombank-1836603434.html

Новикомбанк стал участником программы "Промышленная ипотека"

Новикомбанк стал участником программы "Промышленная ипотека" - РИА Новости, 06.12.2022

Новикомбанк стал участником программы "Промышленная ипотека"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вошел в число участников госпрограммы "Промышленная ипотека", которая позволяет предприятиям получить льготное... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:54

2022-12-06T11:54

2022-12-06T11:54

новости компаний - экономика

новикомбанк

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вошел в число участников госпрограммы "Промышленная ипотека", которая позволяет предприятиям получить льготное финансирование на приобретение и расширение производственных площадей, сообщает банк."Промышленная ипотека" была представлена на ПМЭФ-2022, а в ноябре Минпромторг отобрал 16 банков-участников программы, в число которых вошел Новикомбанк.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в сентябре утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке, от 3% до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства."В условиях возросшего давления на экономику России из-за беспрецедентных санкций своей приоритетной задачей банк видит реализацию проектов, направленных на ускоренное достижение технологического суверенитета и модернизацию экономики страны. "Промышленная ипотека" поможет российским компаниям, в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям, масштабировать свое производство и реализовать их стратегические задачи", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента Новикомбанка Светланы Фадеевой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, россия